Colón inventa el 'autolibro'

Corren tiempos difíciles para el comercio de proximidad, al que no le queda otra que reinventarse. Aunque las últimas medidas decretadas por la Junta de Extremadura ante el incremento de los contagios en Badajoz no han cerrado las librerías ni las papelerías, que no haya actividad comercial en el entorno no favorece a estos negocios. La conocida librería Colón ha querido dar facilidades a sus clientes, para que no se lo tengan que pensar dos veces y les ofrece la opción de realizar el pedido online y recogerlo en la puerta del local sin necesidad de salir del coche, porque los propios trabajadores del establecimiento se lo acercan al vehículo. El cliente solo tiene que bajar la ventanilla. Un ‘autolibro’ en toda regla.

El librero José Luis Marín explicaba ayer que debido a las nuevas restricciones, aunque como librería pueden abrir, y coincidiendo además con el temporal, estuvieron pensando qué podían hacer para dar facilidades a los clientes y decidieron ofrecerles la posibilidad de entregarles sus compras en la misma puerta del negocio. «Sólo tienen que realizar el pedido por la página web o por correo electrónico, nosotros les contestamos y en cuanto nos digan que llegan a la puerta de la librería, vamos y les entregamos en el coche el paquete». Como ya lo tienen pagado, no necesitan bajarse, «con lo cual no tardan nada y no afrontan ningún riesgo, ni por el frío ni por el covid».

El servicio funciona desde hace un par de días «porque vemos que no hay público en la calle». Con esta solución, quien necesite algún libro u otro artículo de la librería no tiene excusas. «Estás en tu casa con tu ordenador, te metes en el garaje, llegas, te damos el libro y te vas tan contento». Marín confía en que «la gente se anime». Precisamente ahora las librerías y papelerías esperaban incrementar su actividad pues al comienzo del curso escolar, ante las dudas sobre la situación sanitaria, hubo familias que solo adquirieron el primer trimestre de los libros de texto. Ahora tienen que comprar el segundo «e imagino que tienen que volver a las librerías».

Aunque son afortunados «creemos que si cerramos debemos cerrar todos y si abrimos, abrir todos». Colón es una librería de toda la vida en Badajoz (desde 1969) en continua innovación. Su página web fue de las pioneras, pues lleva 10 años funcionando. Está en tuslibros.com y en todas las redes sociales, organiza presentaciones, concursos para invitar a la lectura y de pintura para los niños. En la situación actual son imprescindibles. Marín defiende que estos espacios «son muy seguros» y que «la cultura y la ciencia nos tienen que ayudar a salir de esta pandemia».