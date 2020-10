El comercio busca con la campaña navideña para salvar su año más difícil

El comercio local confía en la campaña de Navidad para mejorar con la temporada de invierno y recuperar parte de las ventas perdidas en lo que va de año, aunque todo dependerá de cómo evolucione la crisis sanitaria por el coronavirus. Pone su esperanza en que mejore la situación y puedan salvar «el año más difícil», como han señalado representantes de las asociaciones de comerciantes y centros comerciales abiertos de Menacho, Félix Retamar, presidente, y del Casco Antiguo, Francisco Jesús Medrano, vicepresidente.

Retamar estimó que «en estos meses las ventas han caído al 30% o el 40% respecto a otros años --del 60% al 70%--». Espera que mejore, pero «aún hay una gran incertidumbre sobre las navidades, porque no sabemos las medidas que se van a adoptar». Señaló que «llevamos meses con el covid y se ha demostrado que el comercio es superseguro; no ha habido nadie contagiado en una tienda». Tanto él como Medrano afirmaron que, además de la seguridad en los establecimientos, «en los centros comerciales abiertos con la circulación de aire natural la transmisión es mucho menor».

En Menacho, «en vestido y calzado la caída es la que hemos señalado, pero en otros sectores como informática, ofimática, muebles auxiliares, decoración, o pequeños electrodomésticos, la venta ha subido, a nivel nacional».

Para Retamar, «otra cosa es la incertidumbre económica. Esperemos que el ambiente de Navidad no se merme por el covid; que seamos cautos con las celebraciones pero no para ir de compras, hacer regalos y tener una atención con familiares, amigos y conocidos. En esta situación deberíamos ser más generosos a la ahora de obsequiar a nuestros seres queridos, ya que no va a haber celebraciones y brindis».

En Menacho y su entorno hay 307 tiendas, 101 asociadas, y en el Casco Antiguo, en torno a cien, en las que «vamos a tener el espíritu navideño como en años anteriores», señalaron. En la última reunión de comerciantes quedaron en sacar «toda la mercancía», si bien las previsión de crecimiento no es hasta el segundo semestre de 2021, «hasta entonces no creceremos», dijo su presidente.

De momento no esperan recuperar la caída actual, y dado que en la campaña de 2019 se creció un 5%, analizan cómo llegar al menos a cifras de ese año. La previsión es que «si no hay mucha celebración, que la ciudadanía gaste más en el comercio. Esperamos la Navidad como agua de mayo».

Medrano incidió en que «las ventas ahora son la mitad que las del año pasado»; en que espera que funcione la campaña navideña, aunque «tal y como están las cosas, no se sabe cómo irá; es una incógnita. Ojalá las ventas aumenten al menos para estabilizarse con las del año pasado».

En el Casco Antiguo «habrá árbol de Navidad en todas las tiendas, porque los cede la diputación». Todo el centro tendrá también, como otras zonas comerciales, decoración especial y trabajan para que «la campaña se comience a ver a principios de noviembre». Se preparan actividades en las calles, como juegos infantiles, aunque aún se ultima el programa con las concejalías de Comercio y de Turismo.

El comercio cuenta «para dar ambiente», con el alumbrado especial que ha comenzado a instalar el ayuntamiento en distintas zonas, con el encendido el 25 de noviembre, tres días antes del Black Friday -viernes negro-, en el último fin de semana del mes, motivo por el que «estamos pidiendo a nuestros asociados que decoren los escaparates de sus establecimientos con motivos navideños, con más efusión que otros años».

Habrá música ambiental en la calle «para dar más alegría, pues el año pasado fue fundamental, funcionó muy bien pese a alguna situación repetitiva que esperamos corregir»; photocall; no habrá trenecito, pero se intenta que se celebre el mercado gourmet el 20 de diciembre en la Memoria de Menacho; y «si la situación lo permite, un flashmob que alegre nuestras calles», dijo Retamar.