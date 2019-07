El comercio local valora la «afluencia masiva de gente» a la Shopping night

Hemos comprobado que la ‘Shopping night’ está consolidada, que no es como el inicio de las rebajas que ya llevan una semana; la afluencia de público fue masiva en todo el entorno comercial, especialmente en el eje principal entre Memoria de Menacho, plaza López de Ayala y plaza de la Soledad», manifestó ayer Félix Retamar, presidente de la Asociación de Empresarios de la Calle Menacho y Adyacentes.

Aparte de la vía principal, las calles adyacentes «y las del Centro del Casco Antiguo como la Soledad también tuvieron una buena presencia de público, y la gente se mantuvo en las terrazas de los dos quioscos de San Francisco hasta cerca de las 2.00 horas».

De las actividades contempladas en el programa organizado por el ayuntamiento, con la colaboración de los centros comerciales abiertos de Menacho, Casco Antiguo y San Roque, entre las 21.00 y la 1.00 horas, en distintas plazas y calles, se detectó un mayor interés en la actuación del grupo Portalo’s swing, en la plaza de López de Ayala; la de La Tabarra Cuartet Band, en la Soledad, así como la decoración y el alumbrado especial de las calles; la Ruleta de la Suerte, en la cruce de Vasco Núñez con Menacho, o el Festival Foodtruck como dj y comida con una decoración especial en Memoria de Menacho.

También hubo actuaciones de magos, un punto infantil con monitores, personajes luminosos y un tren turístico gratuito.

Retamar valoró que «está claro que se consolida la ‘Shopping night’ y el Plan de Dinamización del Comercio, y que la zona comercial del centro atrae al público; todo lo que se hace tiene una buena respuesta de la ciudadanía».

Preguntado si también se nota en las ventas, respondió que «sí que se nota; este año menos porque llevamos una semana de rebajas». Y que «para el próximo año se intentará hacer antes de la semana de feria, que no se solape con ningún evento, para que el centro siempre tenga actividades y dar una razón para que el público acuda. Hay que seguir apostando por la ciudad», dijo.

DENUNCIA / Por otro lado, la Asociación vecinal contra el Ruido Espantaperros presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción 1 de Badajoz, que estaba de guardia, «contra el alcalde y contra quienes intervinieron en la concesión de los permisos para que se celebren eventos en una Zona Acústicamente Saturada», manifestó José María Iglesias,

Señaló Iglesias que la denuncia es «por incumplir la ley y una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque no puede haber eventos en Zonas Acústicamente saturadas». Y añadió que «incluimos los emails que enviamos a la concejala de Comercio y al alcalde, el 3 de julio, diciéndoles que no hemos sido convocados para hablar sobre la celebración de la ‘Shopping night’».

Además, recordó «que el derecho de los vecinos está consagrado como derecho constitucional, no así el derecho al ocio, que según el tribunal carece de consagración legal». Al respecto, Retamar dijo que «yo soy de diálogo; no sé si llevan la razón, pero es una vez año, de nueve a una, que no me parece desmesurado».