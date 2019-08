El comercio en Santo Domingo se reaviva con la plataforma única

Dos nuevos negocios van a abrir en la calle Santo Domingo, cuyo comercio ha alcanzado más brío desde que el ayuntamiento decidió transformar un tramo en plataforma única, que ha traído consigo un mayor trasiego de gente, según han constatado los comerciantes y ratifica Félix Retamar, presidente de la Asociación de la Calle Menacho y Adyacentes. Un beneficio que se extenderá al resto de la calle, pues el consistorio va a ampliar la plataforma única al tramo pendiente, el comprendido entre Juan Carlos I y Vasco Núñez, cuya obra ha sacado ya a licitación.

La actuación en el primer tramo terminó en marzo pasado. Los dos nuevos negocios que van a abrir sus puertas en este espacio son una armería de Jerónimo Rincón y en el local de Oficaex, en la misma acera, una tienda de medianos y pequeños electrodomésticos de una marca alemana. Ambos son la demostración de la revitalización de esta calle donde conviven tiendas tradicionales que llevan décadas asentadas, con locales vacíos y otros que van cambiando de contenido.

Rocío Gallardo ha vivido el antes, el durante y el después. Antes regentaba una barbería «y me he comido toda la obra». Entre abril y mayo de este mismo año cambió de registro y abrió con su hermana la tienda de ropa y complementos La Marquesita. Asegura que le va bien, a pesar de que no se estrenaron en el mejor periodo del año, «pero no nos podemos quejar». No duda a la hora de expresar su satisfacción sobre cómo ha quedado la calle con la plataforma única. «Estoy muy contenta», recalca. Sabe que «aquí nunca llueve a gusto de todos», pero afirma rotunda que «son todo beneficios». De lo único que se queja es de que se mantenga el tráfico rodado, pues ahora hay mucha más gente paseando y los conductores no se percatan de que el límite de velocidad es de 20 kilómetros por hora y de que el peatón es la prioridad. Esta joven explica que hay muchas familias que pasean con niños, también usuarios de sillas de ruedas y gente mayor que se sienta en los bancos «y eso antes no pasaba». «A mí me gusta porque ves mucha vida en la calle, la gente pasea mucho y en las tiendas se nota, esto antes aquí no pasaba y yo estoy encantada», reitera Rocío, que ya sabe que se van a abrir nuevos negocio «y nos interesa que la calle se llene». Según esta empresaria, el alquiler de locales en Santo Domingo se abarató cuando empezó a vaciarse. En la actualidad los precios siguen siendo asequibles, a años luz de los de la calle Menacho.

También Ramón Cantero, que regenta un negocio de reparación de calzados, se muestra satisfecho con cómo ha evolucionado la calle donde se asentó hace casi dos años desde que se reabrió con plataforma única. Como otros vecinos ha sufrido las molestias de las obras pero «nos está compensando y mucho». No duda en manifestarlo. «Estoy super contento, porque se ha notado la afluencia de público y no tiene nada que ver con lo de antes, no había tanto movimiento, es una maravilla y se ha percibido muchísimo en las ventas».

a toda la calle / Ahora además, si se amplía la plataforma única a toda la calle, tanto Rocío como Ramón creen que redundará aún más en la afluencia de gente. De la misma opinión es Miguel Ángel Trejo, de Explorer, situada precisamente en la parte que aún no se ha transformado. «Me parece perfecto que se haga porque es un beneficio para la calle, se puede pasear relativamente tranquilo, se ve más ancha y es una atractivo para los clientes», razona. Este empresario cuenta con el trastorno que supondrán las obras, pero comprende que es una fase que tendrán que soportar.

Félix Retamar confiaba en que los trabajos para la plataforma única en el siguiente tramo de Santo Domingo pudiesen comenzar este mes, y también los negocios afectados, para evitar que se retrasen a otoño y les causen mayor perjuicio, como ocurrió con el primer tramo, que comenzó en noviembre, en plena temporada navideña, y se prolongó hasta la de rebajas. «El problema son las fechas, en agosto sería perfecto, pero entre diciembre o enero ya nos perjudica y estoy viendo que las obras se van a retrasar», se lamenta Trejo.

El plazo de presentación de ofertas para esta actuación, prevista dentro del proyecto Red Urbasol, ya concluyó y una vez que se adjudique la obra y se firme el acta de replanteo, hay tres meses para ejecutarla. El representante de los comerciantes considera que será menos complicada que en el anterior tramo, pues ya se conoce la red del subsuelo. En cuanto a la entrada al aparcamiento de Adeba, entiende que quedará inutilizada el tiempo que duren los trabajos. Ya existe otro acceso por Vasco Núñez.

Por otro lado, el presidente de la asociación de comerciantes confía en que esta actuación vaya seguida de una mayor dotación de servicios, como mobiliario urbano, instalación de sombra y de planes de dinamización. Retamar insiste en la necesidad de planes de infraestructuras para la zona centro y recuerda que ya se habló de habilitar un bulevar en la calle Mayor así como ampliar la plataforma única a esta avenida, una apuesta que espera que no quede arrinconada en el olvido.