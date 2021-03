Comienza la obra para que el colegio Juan Vázquez tenga comedor

En el colegio Juan Vázquez de Badajoz no se quejan por los trastornos que causa cualquier obra, sobre todo cuando es de envergadura. No lo hace al menos su directora, Marisol Muñoz, porque después de casi 12 años de espera han empezado los trabajos para que el centro pueda contar con comedor escolar, un servicio muy demandado por las familias.

La obra de la Consejería de Educación, con un presupuesto de 242.000 euros, se ha organizado en dos fases. En la primera se van a construir dos nuevas aulas de Infantil en parte del patio destinado a los niños de esta etapa. Posteriormente, el espacio que ocupan cuatro aulas actuales de Infantil se reconvertirán en comedor, en el interior del colegio. Tendrá espacio para 100 plazas. De momento, como los trabajos se están realizando en el exterior, no afecta a la actividad lectiva del centro. Por los protocolos de la situación sanitaria se han habilitado los cuatro accesos del colegio y la directora señala que la obra está «suficientemente» protegida y aislada. En el horario de entrada los trabajos se detienen para evitar molestias y una vez que los alumnos están en el interior, se reanudan.

Cuando estén terminadas las dos nuevas aulas de Infantil, empezará la obra del comedor. El plazo de ejecución es de 9 meses. La directora espera que al terminar el curso actual se preparen las dos unidades de Infantil, para que se puedan ocuparlas en septiembre y durante el verano esté muy avanzada la adecuación del comedor, que podría estar en funcionamiento en el segundo trimestre del próximo curso.

Este proyecto se ha visto afectado por numerosas vicisitudes que lo han ido retrasando. Anunciado en el 2009, la crisis económica lo detuvo. En el 2018 la delegada de Educación trasladó a los padres que ya sólo estaba pendiente de la licencia de obras. En octubre del 2020 se adjudicó pero Marisol Muñoz reconoce que no creía que pudiera empezar este año, por la crisis sanitaria. Iba a comenzar antes, aunque se detuvo hasta adaptar el centro y una vez organizada para que no afectara a la actividad del colegio, se inició. «No podemos dejarlo ir otra vez», recalca la directora, que señala que el Juan Vázquez es uno de los pocos colegios de Badajoz que aún no tiene comedor, junto con el Luis Vives. Este colegio de la Margen Derecha tiene 550 alumnos, es el más demandado del entorno, «y le faltaba uno de los recursos imprescindibles para ofrecer una calidad suficiente».