El Comité de Garantías de Vox ratifica la expulsión de Alejandro Vélez

En Vox siguen empeñados en quedarse sin representación en el Ayuntamiento de Badajoz y dan por definitivamente expulsado al único concejal de esta formación, Alejandro Vélez, que no está dispuesto a irse sin rechistar y va a agotar todas las vías, también la judicial, para defender sus razones, como adelantó ayer este diario en su edición digital.

El jueves por la mañana entró en el registro del ayuntamiento el escrito firmado por el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith-Molina, en el que informa de que a fecha 21 de febrero ha finalizado el expediente disciplinario por el Comité de Garantías del partido, en el que se acuerda la expulsión de Veléz, a quien le ha sido notificada el mismo día esta decisión a través de su correo electrónico. Ayer, fuentes el partido confirmaron a este diario que el concejal de Limpieza ha sido expulsado como afiliado y por tanto se disuelve el grupo municipal de Vox. El motivo es que Vélez ha «incumplido las instrucciones emanadas en el reglamento municipal interno» que los concejales de Vox aceptan y firman. Lo siguiente, según las mismas fuentes, será reclamar el acta a este concejal, «pues detrás de este acta en el ayuntamiento hay miles de votos de ciudadanos de Badajoz que depositaron su confianza en nuestro partido y no en los intereses particulares de personas que ya no lo representan».

Esta decisión del Comité de Garantías es fruto del proceso iniciado el pasado 16 de enero, cuando la Junta Directiva Nacional decidió exigir a Vélez que procediera a la rescisión del contrato del personal asesor en cumplimiento de las directrices establecidas por esta formación política, en referencia a Juan Antonio Morales, exdiputado del PP y candidato de Vox a la Junta de Extremadura en las últimas elecciones. En el grupo municipal también está contratado el exalcalde de Guadiana, Antonio Pozo, como auxiliar administrativo. Como no rescindió el contrato a Morales, el 21 de enero Vox pidió a Vélez que entregase su acta de concejal. No lo hizo y presentó alegaciones, que han sido rechazadas.

Pero el responsable de Limieza no está dispuesto a conformarse, convencido como está de que le asiste la razón. El próximo lunes hay pleno ordinario en el ayuntamiento, al que acudirá como concejal de Vox. Ayer no quiso hacer declaraciones a este diario. Sí lo hizo su abogado, Manuel Villalón (San Juan Abogados) quien se mostró convencido de que jurídicamente Vélez tiene todas las de ganar. Aduce que la expulsión no es firme y así se lo ha comunicado al ayuntamiento a través de un escrito, fechado ayer. El propio alcalde, Francisco Javier Fragoso, es conocedor de la situación actual de Vélez, que con su voto sostiene la coalición entre el PP, Ciudadanos y Vox para que Fragoso gobierne ahora y a mitad de legislatura pase la alcaldía a Ignacio Gragera, de Cs. Villalón ha presentado un recurso de alzada ante el Comité de Garantías y en caso de que no prosperase, queda la posibilidad de recurrir ante el Comité Ejecutivo Nacional, como establecen los propios estatutos de Vox. Si la vía administrativa se agota, acudirán a la civil, con las medidas cautelares que correspondan para que la expulsión quede sin efecto.