La comunidad islámica insiste en pedir una parcela en el cementerio

La comunidad islámica no ha olvidado una reivindicación que data de hace 21 años. Ha dejado pasar un tiempo de reflexión en favor de la convivencia, pero el imán de Badajoz, Adel Najjar, confía en que el actual alcalde, Francisco Javier Fragoso, atienda la petición de contar con una parcela para un cementerio musulmán en el camposanto municipal, antes de abandonar la alcaldía, lo que está previsto en junio de este mismo año. Hace año y medio decidieron detener la polémica, pero su empeño persiste, «porque creemos que es un derecho legítimo, esencial, humano y respaldado por la ley española», defiende el imán.

A los musulmanes extremeños al dolor de la muerte se añade el de no poder tener una sepultura digna en su tierra. Hace pocos días, el 30 de enero, falleció un marroquí residente en Pueblonuevo y en noviembre murió otro con pasaporte español en el Hospital Universitario de Badajoz. Ambos tuvieron que ser repatriados a su país de origen por sus familiares para poder ser enterrados según el rito de su religión; pues otra opción sería hacerlo en Madrid o en Fuengirola (Málaga), donde existen cementerios musulmanes que permiten el enterramiento procedente de otra comunidad autónoma. Allí estarían alejados de sus seres queridos (400 o 500 kilómetros, respectivamente). El desembolso no es inferior a 3.000 euros.

Ante estos hechos, Adel Najjar ha vuelto a reclamar a Fragoso que no se puede marchar dejando esta «asignatura pendiente». En favor precisamente de la convivencia, el respeto y para mantener las relaciones con el ayuntamiento, la comunidad islámica no quiere acudir a otros métodos para que sus derechos sean atendidos, como podría ser la justicia, que están seguros que les daría la razón. «Nosotros consideramos al alcalde un amigo de nuestra comunidad y valoramos su empeño en defender la Alcazaba y el patrimonio islámico», pero Adel Najjar no ve «justo» olvidar o abandonar esta reivindicación. Hace año y medio, cuando el ayuntamiento se cerró en banda y Fragoso manifestó que no cedería un espacio específico y exclusivo en el cementerio municipal para los musulmanes, la comunidad islámica no quiso «forzar más el tema» y decidió «hacer una pausa». Han transcurrido muchos meses, «hemos tenido paciencia», pero «sabíamos que volveríamos a plantearlo». Ahora es el momento, con dos fallecidos en Badajoz.

El imán recuerda que el camino ha sido largo y reconoce que ha habido avances. De hecho, en representación de la Comisión Islámica de España firmó un convenio con la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura para garantizar este derecho. Según este protocolo, los cuerpos se depositarán en ataúdes donde echarán tierra, salvando así los requisitos sanitarios y religiosos.

Los musulmanes piden un espacio reservado para sus enterramientos en el suelo mirando a la Meca, como tienen 30 municipios en España. Lo último que les ofreció el alcalde de Badajoz fue un espacio de sepulturas que no está reservado a ninguna confesión concreta. «¿Por qué los musulmanes de Badajoz van a aceptar menos que los musulmanes de otros municipios?», se pregunta el imán, que dice pensar en las nuevas generaciones y lamenta que en otras localidades no se haya producido este conflicto. «Solo pedimos lo que la ley española nos concede», recalca. En algún momento se plantearon que haya cementerio musulmán en otro municipio extremeño y asegura que están en contacto con otros ayuntamientos, «pero no voy a decir a los musulmanes de Badajoz que nuestro derecho estará en Talayuela», citando a la localidad con mayor población islámica de Extremadura. También allí lo están reclamando. «Badajoz es la ciudad mayor de Extremadura», recalca. De los 20.000 musulmanes que viven en Extremadura, 7.000 residen en la provincia de Badajoz; de ellos, unos 3.000 en la capital pacense.

A LA PUERTA / Lo que ahora les queda es «llamar a la puerta» del ayuntamiento de nuevo y volver a hablar con Fragoso. «Yo quiero confiar, porque el alcalde, si va a dejar de serlo dentro de unos meses, no puede irse con una asignatura pendiente, humana, por una minoría que ha luchado durante muchos años». A Adel Najjar le gustaría que sea el actual alcalde el que solucione su petición. Está convencido de que algún día su demanda será atendida, «pero me gustaría que fuese él, que nos llame y que quiera solucionarlo».

Para el imán su razonamiento es simple, si el ayuntamiento está de acuerdo con dedicarles una parcela en el cementerio, no hay otras confesiones que la estén pidiendo. «¿Quién quiere ser enterrado con nosotros?», cuestiona, pues no conoce ninguna petición de otras religiones. A la comunidad islámica le gustaría que el propio Fragoso «liderase una solución». En las próximas semanas, pedirán audiencia con el alcalde y también con los portavoces de Ciudadanos, el PSOE y Unidas Podemos. «En Badajoz hemos hecho más esfuerzo que en ninguna parte», lamenta.