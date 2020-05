«Con el nuevo palacio de justicia habría cambiado todo muchísimo»

«De haber estado abierto el nuevo palacio de justicia, habría cambiado todo muchísimo; esto lo hemos hablado mucho en este tiempo», ha manifestado el presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, Luis Romualdo Hernández Díaz-Ambrona, para quien las condiciones del edificio actual hacen que sea más difícil normalizar la actividad judicial tras el periodo de confinamiento a causa de la pandemia de coronavirus. Una actividad, afirma, «que no ha cerrado nunca, pues para cuestiones urgentes los juzgados han estado abiertos».

«Es cierto --asegura-- que por la epidemia hubo un parón brusco para evitar los riesgos del covid, pero estamos reiniciando la actividad que se había suspendido» con la incorporación de un tercio de la plantilla esta semana.

Los jueces han trabajado telemáticamente y de forma presencial en los juzgados de guardia y de violencia; ahora se van a ir incorporando a sus plazas, aunque el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) incentiva el teletrabajo hasta el 2 de junio, cuando se volverán a celebrar juicios, siempre que se cumplan las medidas sanitarias y con pautas para evitar riesgos de contagio.

El presidente de la Audiencia --y de la Sección Segunda, de lo Civil-- asegura en este sentido que «hay palacios de justicia mejor acondicionados que otros». Y pone de ejemplo el contraste entre los de Badajoz y Mérida, que es «moderno y con todas las salas de vistas en la planta baja, con acceso directo; aquí tenemos diez entre cuatro plantas y el movimiento de personas es muchísimo mayor; no hay salas de espera y se pueden producir concentraciones». Por ello, las salas se tendrán que limpiar entre vista y vista «y algunas no se van a poder utilizar en determinados juicios. Todo eso se tiene que evaluar».

A efectos prácticos, esto «supondrá priorizar los asuntos más urgentes o con contenido social más importantes, como temas de familia, o la jurisdicción social, y siempre condicionado a que el ministerio dote las salas de las medidas sanitarias que garanticen la salud de los profesionales y del público».

Puede ocurrir «que una persona sea citada por un juez y tenga miedo de venir; el tema sanitario es fundamental y se necesitará la colaboración y comprensión de todos». Además, no se podrá retomar el ritmo de señalamientos anterior; «se hará poco a poco».

Desde luego, «la situación sería muy distinta con el nuevo palacio de justicia, lo hemos comentado aquí muchísimo, urge totalmente, es muy necesario para Badajoz», afirma. Pero «nos ha cogido con el actual y aunque no se puede decir que haya palacios preparados para una cosa como esta, que es imprevisible, se hubieran facilitado mucho las cosas con el nuevo edificio, porque tenemos el problema de la dispersión, cinco sedes judiciales y salas de vistas que hay compartirlas». Por ello, opina que se dará «prioridad a los asuntos más sensibles, en penal y en social, que va a sufrir la crisis económica en la que ya nos vemos inmersos».

Para el presidente de la Audiencia, «es cierto que el parón supondrá un atasco, pero no habrá colapso, en no muchos meses la situación se normalizará». Además, espera que «los cuatro Juzgados de los Social, que ya tenían una mayor carga de trabajo antes, reciban a partir de ahora muchas más reclamaciones y habrá que reforzarlos porque habrá una acumulación de asuntos importante». Y en Familia, con «el tema de los regímenes de visitas a menores, y sobre cómo habrá afectado el confinamiento a las relaciones de pareja».

Cierto es que cabe la posibilidad de celebrar juicios telemáticos, pero «aquí no disponemos de sistemas informáticos autentificados para la protección de datos y la confidencialidad; en Extremadura no va a ser posible, esperemos que sí en el futuro».

Reorganizar agenda

Ahora se trata de ver todos los asuntos «que siendo importantes, estaban parados y que afectan a mucha gente, aunque de urgencia se han visto, aparte de lo penal y lo de los juzgados de guardia, incumplimientos, desobediencias, capacidades, familia y derechos fundamentales». Y habrá que reorganizar la agenda de señalamientos de juicios, «suspender algunos y celebrar otros, aunque los señalamientos no serán de una semana para otra, un juicio conlleva preparativos que requieren un tiempo».

En su opinión, no se puede decir que la justicia se haya parado, «no, en absoluto, el derecho a la tutela judicial efectiva sí ha existido, los derechos fundamentales estaban amparados, eso ha estado funcionamiento con normalidad. Y ahora los justiciables podrán ver que siguen sus procedimientos». Lo que sí pide es «un poco de comprensión y paciencia pues entrará un volumen importante de escritos, demandas por admitir, y no habrá refuerzo de personal a corto plazo; no se podrá resolverlo todo de golpe».

Otro asunto objeto de polémica es el de habilitar agosto para la actividad judicial, pero «al final ha habido una habilitación de días; hay que decir que no es un mes inhábil para todo, es hábil para juicios de despidos, o derechos fundamentales. El problema es que cuando un juez o un funcionario coge vacaciones no se les sustituye».

La discrepancia viene de los colegios de abogados y procuradores y se debe «a que son despachos pequeños, de autónomos, que se quedan sin descanso, pero creo que se ha corregido».

Sobre la Memoria de 2019 de la Audiencia de Badajoz, Luis Romualdo Hernández afirma que el principal problema es el de las cláusula abusivas y condiciones generales que han supuesto «un incremento tremendo en el juzgado especializado en la provincia de Badajoz, que tiene sede en Mérida, y en la Sección Civil de Badajoz, especializada en condiciones generales». Y añade que «en el último año las resoluciones dictadas en vía de apelación están casi a la par que los asuntos ingresados, pero teníamos un retraso que no podíamos absorber, con tiempos de un año y medio o dos para resolver un recurso».

Ahora la Audiencia tendrá que priorizar asuntos que no son de condiciones generales, «pero aunque la Sección Civil está reforzada con un magistrado, el número de asuntos es aún muy alto. Pensábamos que era algo coyuntural pero es estructural. Y hasta que las pólizas de las entidades bancarias dejen de estar plagadas de cláusulas abusivas, es de esperar que siga habiendo demandas».

En el resto de secciones, la Audiencia va al día. Y en ese sentido va la petición de un magistrado más para la Audiencia en la memoria de 2019, para la Sección Civil, además de un Juzgado de lo Social y otro de lo Mercantil.