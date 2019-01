El concejal de Podemos Fernando de la Heras presenta su renuncia

El concejal de Podemos Recuperar Badajoz Fernando de las Heras deja el ayuntamiento pacense. Según confirmó él mismo a este diario, ayer hizo efectiva su renuncia, para la que alega «cuestiones personales». La decisión, que lleva meditando «mucho tiempo», la ha tomado cuando quedan poco más de cuatro meses para que finalice la legislatura, la primera en la que la formación morada ha tenido representación en el consistorio con tres concejales: Remigio Cordero, Amparo Hernández y él mismo.

De las Heras no quiso ayer ahondar en las razones que lo han llevado a dejar su acta de concejal y emplazó a una posible rueda de prensa para explicar con más detalle los motivos que le han hecho tomar esta decisión, que ya ha comunicado tanto a su partido como de manera personal al alcalde, Francisco Javier Fragoso.

Cuestionado sobre si deja su responsabilidad como concejal por posibles discrepancias con sus compañeros de grupo, reconoció que aunque han existido estas no han sido «insalvables» y que, pese a que la sintonía inicial ha podido variar, las relaciones con Cordero y Hernández no son malas. «Todos hemos sufrido en este trabajo y eso deja huellas positivas y negativas», dijo. De las Heras fue el único concejal del grupo al que no se le abrió expediente por Podemos Badajoz, a pesar de que el conflicto tiene su origen en el distanciamiento entre el grupo municipal y la nueva dirección local resultante de las primarias para la secretaría general, que ganó Erika Cadenas frente a Cordero.

Fernando de las Heras señaló que, aunque se desvincula del grupo municipal, seguirá ligado a Podemos y negó que vaya a integrarse en la lista de Cadenas para las primarias en las que se decidirá el nombre del candidato a la alcaldía, previstas para el próximo febrero. El concejal ya dijo cuando tomó posesión del acta que su intención era ejercer este cargo durante cuatro años.

La siguiente en la lista de Podemos Recuperar Badajoz es Fátima Robledo.