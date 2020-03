El concejal de Vox abandona el pleno del ayuntamiento de Badajoz

Estaba previsto que este lunes fuese el protagonista del pleno del Ayuntamiento de Badajoz, pero por otros motivos. El único concejal de Vox, Alejandro Vélez, que forma parte del gobierno municipal de coalición por el acuerdo con el PP y Cs, ha abandonado inesperadamente el pleno ordinario alegando que no se ha incluido en el orden del día una moción que su grupo presentó hace 3 meses para dedicar una calle de la ciudad a los autónomos.

El alcalde, Francisco Javier Fragoso, ha aclarado que existen más propuestas de denominaciones de calles pendientes, que no se llevan a la Comisión de Cultura porque no hay calles que nombrar y que se hará cuando haya desarrollo urbanístico, pero que en todo caso no se pretende hurtar la posibilidad de proponer a ningún partido político.

Esta polémica inesperada se produce en el primer pleno convocado después de que el Comité de Garantías de Vox haya ratificado la expulsión de Vélez del partido y la disolución del grupo municipal, que el concejal ha recurrido. Antes de entrar en la sesión, Vélez ha insistido en que sigue siendo concejal de Vox y que no ha incumplido ninguna obligación de su partido que justifique su expulsión.