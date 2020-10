Concienciación en rosa

Las medidas preventivas obligatorias para evitar contagios no han desanimado a la asociación Mi Princesa Rett, que lucha para mejorar la vida de las afectadas por este síndrome y trabaja para recaudar fondos destinados a la investigación. Al contrario, siendo octubre el mes de concienciación, hoy se ha celebrado en Badajoz la Jornada Síndrome Rett, todo en rosa, con paseos por el río en kayak, la presentación de su ya tradicional calendario con fotografías de famosos en la plaza Alta, por la tarde, y una exhibición de drones al atardecer desde la Alcazaba con la empresa Umiles.

Todos los turnos de los paseos en Kayak, en los cinco horarios previstos de mañana y tarde, se cubrieron. Como curiosidad, han participado concejales de los grupos municipales, según ha explicado el presidente de la asociación, Francisco Santiago. «En la solidaridad de Badajoz no hay color político», destaca.

No podían dejar de presentar el calendario, que alcanza su cuarta edición, con fotografías de personajes conocidos con niñas del colectivo, de distintos puntos del país. Los meses del 2021 los protagonizan la presentadora Eva González con Martina, David Villa con Ainhoa y Julia, Sara Baras con Elsa, Fele Martínez con Mariela, José Manuel Calderón con Andrea y Ariadna, Antonio Orozco y Vega, Manel Fuentes y Noelia, Toni Acosta y Eva, Marian Hernández con Lucía, Melani Olivares con Sara, Sandra Golpe con Laura y Pepón Nieto con Ángela. Para la asociación, lo más complicado de esta iniciativa es cuadrar la agenda de lo voluntarios con la disponibilidad de las familias y «las complicadísimas de los famosos». Ocurrió con Orozco, que solo podía dos días y tuvieron que hacer la foto en Vigo, hasta donde viajó la familia de Toledo. «Sale adelante gracias a la disposición de los colaboradores», reconoce. Por eso, Francisco Santiago no puede dejar de agradecer la generosidad de Geles Matos, Blanca González, Alejandra Sánchez, Alba Cintas, Eva García, Lorenzo Moro y Jesús Pérez, el conductor. Todos y muchos más forman parte del equipo rosa.