El concurso de murgas cambia el jurado y el criterio de puntuación

El Ayuntamiento de Badajoz presentó ayer al jurado del concurso de murgas del Carnaval 2020, cuyos cambios en la designación y en el proceso de puntuaciones constituyen las principales novedades de esta edición. Según explicó la concejala de Ferias y Fiestas, Lara Montero de Espinosa, estas modificaciones eran muy demandadas por los propios carnavaleros.

En concreto, una de las reivindicaciones era que la Comisión de Murgas nombrase al presidente del jurado y éste a su vez designase a los miembros. En la votación resultó elegido presidente Juan Carlos Bodes, un «murguero de raza» que ha estado durante 15 años en las tablas del López de Ayala participando en este concurso. Aunque no tendrá voto en cuanto a las puntuaciones del concurso, que comienza esta noche, Bodes posee un papel fundamental, pues será el encargado de que todo se desarrolle bajo los cánones establecidos en las bases.

El jurado está compuesto por seis miembros, cuatro hombres y dos mujeres, todos ellos unidos por su pasión por el Carnaval y el concurso de murgas, una designación «difícil», como explicó Bodes, pues no deben tener relación con ninguno de los grupos que concurren. Cuatro son murgueros: uno de una murga callejera que no ha actuado en el concurso como es el cómico y actor Francis Lucas, quien además repite como jurado, y otros tres que sí han concursado pero cuyas murgas ya no participan: Juan Adolfo Gutiérrez, Antonio García Valenzuela y Raúl Arcas. Junto a ellos, repite como jurado la actriz Paca Velardiez y lo hará por primera vez la periodista Miriam Fernández Rúa.

En relación a los criterios de puntuación, todos los miembros del jurado votarán todos los aspectos, entre los que se incluyen apartados concretos para los pasodobles, cuplés, estribillo, popurrí, escenografía y tipo e interpretación y ejecución y cuando termine la fase de preliminares, habrá una deliberación del jurado, a diferencia del año pasado, cuando sólo se sumaban las puntuaciones de cada noche.