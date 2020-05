Conquistadores pospone su reapertura e impide la de los establecimientos del interior

Niny Sánchez, de Hidalgo Peluqueros, ha denunciado que el centro comercial Conquistadores no ha permitido a abrir a los locales comerciales del interior, "no nos dejan y no hemos podido atender a nuestros clientes, que ya tenían cita previa", afirma.

Este establecimiento había concertado con sus clientes las hora a la que serían atendidos tras el anuncio de reapertura de los centros comerciales en el inicio de la fase 2, "pero el centro no ha abierto sus puertas y no he podido abrir mi negocio hoy, porque el centro mantiene cerrada la puerta principal", explica Sánchez.

Al parecer, la gerencia del centro "nos ha dicho que no podía abrir porque no tiene servicio de limpieza ni medidas de seguridad y no pueden recibir clientes", señala. Al indicarle que es básico disponer de limpieza y de medidas de seguridad, Niny Sánchez afirma que "claro que es así, pero no nos han avisado, eran las diez y cuarto de la mañana y nada; he llamado a seguridad preguntando que qué pasa, que tenía a mis clientes en la puerta, porque yo voy por cita, y me dicen que no pueden abrir, que hasta que gerencia no dé la orden no pueden. He ido a hablar con gerencia y nada, que no pueden abrir".

Este diario ha intentado comunicar con la gerencia del centro a través de varios números de teléfono y solo respondieron desde el departamento de seguridad, pidiendo un número de contacto y el motivo de la llamada para hacérselo llegar pero hasta este momento no ha habido respuesta.