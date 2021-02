El Consejo de Comercio de Badajoz podría funcionar en abril

El orden de día del pleno ordinario previsto el próximo lunes en el Ayuntamiento de Badajoz incluye la aprobación inicial del reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Sectorial de Comercio, Consumo e Industria de Badajoz, un nuevo órgano de representación que el concejal de Comercio, Ignacio Gragera, espera que pueda estar funcionando en abril, según expresó ayer.

Tras la aprobación inicial del reglamento, se abrirá un mes de alegaciones. Hasta ahora se ha hecho una consulta pública previa que ha arrojado una observación, presentada por la Asociación de Autónomos y Pymes de Badajoz (Aba). Las alegaciones deberán ser resueltas por la secretaría general del ayuntamiento y después se aprobará definitivamente. Posteriormente, habrá un mes para su constitución y se abrirá plazo para las solicitudes de adhesión.

Según Gragera, con este consejo se pretende disponer de un foro ordenado y reglamentado en el que empresarios, consumidores y representantes de todos los grupos políticos municipales, así como otras instituciones involucradas, como Cámara de Comercio, la Junta de Extremadura o Coeba, puedan aportar sus ideas y entre todos realizar análisis de la situación, sus oportunidades y debilidades y «entre todos construir un sector con mayor fortaleza en la ciudad».

CADA 6 MESES / En principio, según establece el reglamento, habrá un régimen de sesiones ordinarias con periodicidad semestral, pero se podrán convocar sesiones extraordinarias si hay materia. Sobre el proceso seguido hasta ahora, el concejal explicó que este consejo nace al amparo de Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado el 30 de noviembre pasado. Fue entonces cuando se empezó a trabajar en el borrador y se publicó una consulta previa. A Gragera le hubiese gustado aprobarlo en el pleno de enero pero por cumplir los plazos no pudo ser, para que los grupos municipales tuviesen conocimiento del borrador. El concejal apuntó que el sector lleva diez años esperando la constitución de este consejo y espera que el consenso que ha suscitado hasta ahora se vea reflejado el lunes para empezar a trabajar lo antes posible.

En el consejo estarán representadas asociaciones inscritas en el registro municipal que tengan interés directo en los sectores implicados: comerciantes, autónomos y consumidores y habilita la posibilidad de invitar con voz pero sin voto a instituciones que tengan «conocimiento profundo» en la materia y experiencia demostrada. La idea es que una vez que se reciban la solicitudes y se compruebe que cumplen los requisitos se pueda invitar a zonas de la ciudad donde no existen asociaciones para que comprueben cómo funciona el consejo. De este modo, se cumpliría el objetivo de promover el asociacionismo en áreas comerciales potentes de la ciudad, como pueden ser San Fernando o Valdepasillas, donde no hay asociación pero sí un tejido comercial muy activo y así poder llegar a todos los barrios a través de sus interlocutores.