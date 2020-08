El consistorio estudia cómo abrir los locales nocturnos sin música

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Y no empiecen con el tema del paro, que todos sabemos que la mayoría pagan en b, trabajos precarios , por horas y mas de las que se pagan. Hay que crear otro tipo de empleos y no depender tanto de esre sector, que se aprovecha de la juventud. Siempre quejandose, precios de copas y bebidas desorbitados. Y el resto de sectores? Ya no puedes ni pasearte por las calles,solo hay terrazas. Ya está bien de mimar siempre a los mismos.