La construcción del nuevo colegio de Cerro Gordo en Badajoz se reanuda

Las obras del colegio que se está construyendo en Cerro Gordo se han reanudado tras el parón generalizado que afectó a toda la actividad durante dos semanas, aunque la Consejería de Educación no puede dar plazos de finalización y solo manifiesta su confianza en que puedan estar terminadas a lo largo del 2021, para que el primer centro educativo de esta barriada de Badajoz abra sus puertas en el curso 2021/2022, que era el último compromiso adquirido por la Junta tras los sucesivos retrasos de este proyecto.

Educación recordó ayer que antes de la crisis sanitaria la consejería manejaba como plazo para finalizar estas obras el primer trimestre del 2021. Ya en febrero anunció que el nuevo colegio no podría empezar a funcionar en septiembre de este año, como había anunciado cuando presentó el proyecto, debido a los retrasos acumulados al inicio de las obras.

Ahora, la consejería recuerda que desde que se decretó el estado de alarma por parte del Gobierno central, todos los plazos administrativos están suspendidos. También los que tienen que ver con obras de las administraciones públicas. Ese mismo decreto da potestad a las empresas que tienen obras con las administraciones públicas a que sean ellas las que decidan si continúan en este periodo con las obras adjudicadas o las paralizan. La mayoría de las que se acometen en centros educativos sólo han paralizado su actividad en el periodo más restrictivo del estado de alarma y ahora las han reanudado. Es el caso del colegio de Cerro Gordo, donde ha vuelto la actividad tras el parón obligatorio del Estado. En esta situación, Educación aduce que no puede «acotar los plazos de finalización», debido a las limitaciones y garantías del decreto del estado de alarma.

A pesar de ello, la consejería confía en que la obra de Cerro Gordo pueda estar lista durante el 2021 y el nuevo colegio abra sus puertas el curso 2021-2022, «pero no podemos afirmar con rotundidad» la fecha en la que estará terminada. «Es comprensible -señala- que aunque haya vuelto la actividad a esta obra, se van a encontrar con problemas de abastecimiento en el mercado y el ritmo de actividad, debido a las distancias y demás medidas de seguridad, no va a ser el mismo que en una situación anterior a esta crisis sanitaria».

Otra obra en marcha es la de ampliación del colegio Cerro de Reyes, que es una de las que está paralizada desde la primera semana del estado de alarma. La empresa lo decidió así para garantizar la seguridad de sus trabajadores (distancias de seguridad) y en vistas a los problemas de suministros que se pudieran encontrar en este periodo.