El control remoto de Promedio reduce al mínimo desplazamientos y presencia de trabajadores en las instalaciones

La gestión telemática y el control automatizado de equipos e instalaciones facilita al Consorcio Promedio reducir al mínimo los desplazamientos y la presencia de trabajadores en las instalaciones relacionadas con el ciclo urbano del agua y los residuos, garantizando la prestación de los servicios durante el estado de alarma.

Gracias a la innovación tecnológica, el consorcio utiliza diversas aplicaciones que emplea para conocer en tiempo real el estado y las anomalías que pudieran producirse en potabilizadoras, bombeos, depósitos o depuradoras de aguas residuales.

Desde móviles u ordenadores los técnicos de Promedio pueden consultar por vía telemática el parte de mantenimiento ejecutado en cada instalación, así como los registros de diversos parámetros (caudales, oxígeno, pH, conductividad, sólidos en suspensión).

“El telecontrol nos ayuda a disminuir el número de desplazamientos, obtener más información sobre nuestras instalaciones y nos da la oportunidad de poder actuar a distancia las 24 horas y los 365 días del año”, subraya Alfonso Núñez, responsable de Telecontrol de Promedio.

“Estas ventajas cobran especial relevancia en estos días marcados por el confinamiento y la reducción de movilidad que provoca la alarma sanitaria derivada del coronavirus. Un operario no tiene que desplazarse a un depósito porque tiene todos los datos en la aplicación y, si todo va bien, solo saldrá una vez a la semana para una revisión presencial y para resolver averías o invidencias”, prosigue.

En el abastecimiento y depuración del agua, la plataforma de control remoto provincial gestiona 150 instalaciones incluyendo depósitos, captaciones de agua subterránea y superficial y bombeos, además de los equipos de control instalados en las propias redes de suministro para verificar la presión o los caudales.

De igual manera, se ha establecido la conexión con las aplicaciones de gestión de medio centenar de depuradoras y potabilizadoras, de manera que los técnicos puedan conocer datos y cambiar consignas desde un ordenador, una oficina o a través de teletrabajo en su hogar. También hay enlace visual directo, porque existen cámaras por instalación para vigilar posibles accesos no permitidos o controlar la calidad del agua en los diferentes procesos.

La gestión de los residuos no se queda atrás en esta carrera tecnológica y Promedio cuenta con 80 camiones recolectores y lavacontenedores que reportan su posición, minuto a minuto y a través de GPS, para mejorar las rutas de recogida o lavado, además de facilitar la resolución de incidencias que pudieran darse en cualquiera de los vehículos.

Los puntos limpios municipales adheridos a la red de Promedio y las sedes del Consorcio en la provincia tampoco se escapan a este control y cuentan igualmente con cámaras de videovigilancia que contribuyen a minimizar los desplazamientos y mejorar la seguridad.