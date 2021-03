La creación de nuevas áreas caninas provisionales se pospone hasta el 2022

La adecuación de parcelas de propiedad municipal como áreas caninas provisionales en distintas zonas de la ciudad se pospondrá hasta el 2022. La idea es que estos nuevos espacios para las mascotas estuvieran habilitados antes de que acabara el pasado verano, pero el concejal de Medio Ambiente, Jesús Coslado, explicó que se ha decidido aplazar esta actuación para atender «otras prioridades». No obstante, aseguró que la idea no se descarta y que la intención es que estos parques caninos provisionales puedan estar disponibles para los vecinos durante el próximo año.

Estos espacios para que los perros puedan correr y pasear sueltos se van a habilitar en solares de no menos de 3.000 metros en la Ronda Norte, Huerta Rosales y Jardines del Guadiana. La inversión prevista para adecuar estas parcelas es de unos 80.000 euros. Estas áreas funcionarán de forman similar a la que ya existe en un terreno del Cerro del Viento, que está vallado, aunque la puerta está abierta de dora permanente, y un cartel informa a los usuarios de las normas que deben cumplir quienes lo utilizan para el esparcimiento de sus mascotas.

En el paseo de la margen derecha del río ya hay un parque canino permanente, pero la intención del ayuntamiento es que haya más espacios destinados a los perros en distintas barriadas de la ciudad, sobre todo, después de haber comprobado la buena acogida que ha tenido el del Cerro del Viento. Las futuras áreas caninas provisionales se mantendrán hasta que el ayuntamiento necesite disponer de esos terrenos.