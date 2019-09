Critican que no se celebre la Semana de la Movilidad

El grupo municipal socialista lamentó ayer que al Ayuntamiento de Badajoz «se le haya olvidado la Semana Europea de la Movilidad», pues no está entre las 500 ciudades que participan con actividades en esta efeméride desde ayer hasta el domingo. Los socialista criticaron «la falta de sensibilidad» del tripartito con respecto a la movilidad urbana, una «necesidad básica» a ser respetada y un «derecho fundamental de la ciudadanía». La concejala Silvia González reprochó que el ayuntamiento no realice ninguna actividad con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, pese «a lo importante que es sensibilizar a la ciudadanía» y consideró que se trata de una «asignatura pendiente desde hace mucho tiempo», donde no se fomentan medidas permanentes sobre movilidad.