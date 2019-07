Cruzadas (IX)

Continúo. Resulta muy extraña la aparición súbita en el recinto amurallado del Albaicín de Granada de tres torres casi semicirculares. No tanto porque los árabes no las edificaran así, sino porque desde su llegada a Al-Ándalus sus preferencias arquitectónicas en esta materia habían ido por las rectangulares, con muy poco saliente. Quizás estos tres ejemplos tan aislados puedan atribuirse a la intervención de operarios norteños, dentro de cuyas tradiciones sí se mantenía la costumbre romana occidental de las torres tendentes al cilindro. Debe advertirse que el mundo tardorromano no estuvo, en este lado del Mediterráneo, cerrado a mezclar en un mismo recinto cubos cilíndricos y paralelepipédicos al mismo tiempo.

Recientemente una tesis doctoral referida a las murallas de León ha defendido una cronología medieval –Alfonso V (994-1028)- para la mayor parte de la muralla de esa capital, considerada romana desde siempre, en todo su alzado. No entraré en tal discusión porque estoy a medias de acuerdo con esa cronología. Y digo a medias, porque la teoría está bien razonada. Pero, a mi parecer falla en los paralelos medievales. Las torres conservadas en Zaragoza también son romanas y no puede justificarse para datar unas y otras el ejemplo de las del palacio taifa de La Aljafería (siglo XI). Esta obra de los reyes de Zaragoza las tienen, efectivamente, de esa forma –excepción es la Torre del Trovador, más antigua, pero me parece que su tradición tiene otra raíz distinta: El mundo omeya oriental y su tradición persa. Es difícil establecer teorías muy tajantes, pero ya el maestro Gómez-Moreno captó la conexión oriental del edificio zaragozano. ¿De dónde venía? ¿Puede aceptarse que una construcción de la lejanísima Frontera Superior de Al-Ándalus se hubiera inspirado en un ejemplo tan separado en espacio y en tiempo? Nada menos que casi cuatro siglos. Debió haber algún punto de inspiración más cercano que tuviese, además, un valor simbólico: la Córdoba de los Omeyas. Esta discusión ya se dio hace mucho, pero se ha reavivado. Al parecer hay torres ¿circulares?, en la Alcazaba de Badajoz. ¿En qué cambia eso la discusión? ¿Es un problema general o es una inexacta interpretación local?