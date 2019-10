Cs no se opone a que Fragoso compagine la alcaldía con el Senado

El pacto de gobierno firmado en el Ayuntamiento de Badajoz entre el PP y Ciudadanos no corre peligro, ni se tambalea siquiera, por la decisión del actual alcalde, el popular Francisco Javier Fragoso, de acudir a las elecciones generales encabezando la lista de su partido al Senado. Al contrario, según el grupo municipal de la formación naranja, este paso de Fragoso da «estabilidad» al pacto de alternancia en la alcaldía, que «muchos» ponían en duda y demuestra que el PP cumplirá su palabra, si en Ciudadanos no lo tenían muy claro.

Ni el grupo municipal de Cs ni su dirección regional quisieron ayer hacer declaraciones para valorar esta decisión y se limitaron a un comunicado, en el que se remitieron a lo ocurrido en el Ayuntamiento de Cáceres donde, a diferencia de Badajoz, esta formación exigió a la alcaldesa popular Elena Nevado que abandonase su escaño en la Cámara Alta. Cs aduce que Cáceres y Badajoz «son casos distintos que se producen en circunstancias completamente diferentes». Según el portavoz municipal de Cs, Ignacio Gragera, las aspiraciones de Fragoso no solo son «legítimas», sino que lo que está buscando es una «alternativa a corto plazo para seguir en la política tras dejar la Alcaldía de Badajoz» y además, en caso de resultar elegido el 10 de noviembre, la simultaneidad de ambos cargos sería «transitoria». Según Gragera, «hay una lógica detrás de esta decisión que nada tiene que ver con la intención de acaparar poder, como sí entendimos que sucedía en el caso de Elena Nevado», pues lo que está haciendo Fragoso es «pensar en su futuro», algo que para sus socios de gobierno es «algo lícito y respetable».

Pero no todo son palmaditas en la espalda. Al mismo tiempo Cs puso en duda que Fragoso pueda compaginar todos los cargos que ahora ostenta sin que se resienta la atención a la ciudad como alcalde. Así, aunque el grupo municipal de Cs no le pide abiertamente que deje la Diputación de Badajoz en caso de resultar elegido senador, Gragera sí se hizo eco de la «preocupación» de su partido por que tantas responsabilidades «puedan mermar su capacidad y su acción de gobierno» como alcalde. «Por una sencilla cuestión de agenda, nos parece que son tres cargos que difícilmente se podrían compaginar», recalcó, al tiempo que Gragera advirtió de que él no simultanearía estos tres puestos. «La ciudad no puede verse afectada por la posibilidad de que Fragoso deba compaginar sus responsabilidades de alcalde con los cargos en el Senado y en la diputación», subrayó.

VOX /El tercer socio del gobierno municipal, sin embargo, no entró en disquisiciones. El concejal de Vox, Alejandro Vélez, se limitó a señalar que «respetamos» la decisión de Fragoso, en tanto que no se trata de una ilegalidad. «No tenemos ningún inconveniente ni nada que objetar, pues además no es la primera vez», dijo en referencia a que el anterior alcalde del PP, Miguel Celdrán, también fue senador. Vélez argumentó que nunca llueva a gusto de todos, pues unas veces se critica que se deleguen funciones entre demasiados responsables y otras, como ahora, que se concentren en una misma persona.

En esta última postura se sitúa el grupo municipal de Unidas Podemos. A su concejala, Erika Cadenas, ya le parece «una tomadura de pelo» que Fragoso sea «un alcalde alterno», con lo cual, que a sus funciones de diputado provincial quiera sumar además las de senador «es muy poco serio» y demuestra «poco interés por la ciudad y sus ciudadanos, a los que debería dedicarse en exclusiva». Unidas Podemos no comparte la acumulación de cargos en una misma persona, pues choca con su forma de entender la política.

El que aún no hablado ha sido Fragoso, que ayer remitió a una rueda de prensa que ofrecerá hoy junto al candidato del PP al Congreso, Víctor Píriz. Tampoco el portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, quiso pronunciarse. Sí lo hizo la portavoz del PSOE en la Asamblea, Lara Garlito quien, a preguntas de la prensa, manifestó que parece que Fragoso «está más preocupado por marcharse que por ocuparse» de las necesidades de Badajoz y criticó que «coja el vehículo de salida» del Senado «sin saber cuáles son sus prioridades».

Si Fragoso llega al Senado, dejará de percibir su salario del ayuntamiento (4.764 euros brutos por 14 pagas) y pasará a cobrar de la Cámara Alta, que le abonará 2.813 euros brutos al mes (también 14 pagas) más 1.822 por representar a una circunscripción fuera de Madrid.