El Cuartón del Cortijo urge arreglar los accesos para vehículos de emergencias

La Asociación de Vecinos del Cuartón del Cortijo, donde ya viven 300 familias en las viviendas de la primera de las tres fases de que consta la promoción, se presentó ayer a los residentes y anunció su vocación de resolver los problemas que aquejan al vecindario, entre los que destaca, según manifestó Miguel Cabrera, miembro de la junta directiva de este colectivo, las dificultades existentes en algunos espacios y viales para el acceso a al interior de vehículos de emergencias, especialmente, los camiones de mayores dimensiones del Cuerpo de Bomberos.

También señalaron las dificultades a las que se enfrentan con el mantenimiento de espacios comunes, desde zonas verdes y parque infantil, al alumbrado o los viales. De estos y otros problemas han hablado ya con el ayuntamiento y lo hicieron también con todos los grupos políticos durante el periodo de campaña electoral.

Cabrera insistió en «la necesidad de mantener zonas comunes de tránsito y de convivencia, la plaza de San José Manyanet, espacios verdes y ajardinados, y de impedir el deterioro del parque infantil que se encuentra en muy mal estado». Pero «lo urgente de verdad es resolver los accesos a vehículos de emergencia».

Las dificultades, señaló el portavoz vecinal, están en que «por un problema en el origen de la construcción los vehículos de emergencia no pueden acceder; en el caso de los bomberos, solo puede entrar el vehículo más pequeña, una bomba de 4.000 litros, la que usan para las calles estrechas del Casco Antiguo, pero si se produce un incendio de más envergadura, ni los vehículos mayores ni la escala podrían entrar».

Éste entre otros es uno de los problemas, dijo Cabrera, «aunque tiene solución», y es que hay «bastantes viviendas en las que existen errores de construcción en origen y algunos de los accesos están coronados por unos voladizos que impiden la entrada de vehículos, por la altura». No obstante, «se puede abordar la solución; hay que hacer unas obras que se tienen que autorizar», Y añadió que «el ayuntamiento nos mandó a la Inspección de Bomberos y el inspector emitió un informe en el que reflejaba la situación y hacía constar que el camión no entra. Con ese informe no lo han podido negar, pero ahora hay que esperar a que el ayuntamiento vuelva a funcionar», indicó.

NUEVA PROMOCIÓN / Otro asunto de interés para el vecindario es que habrá una nueva promoción. El Cuartón del Cortijo se proyecto con tres promociones; se terminó la primera, que quedó parada por la crisis, aunque más tarde se terminó y se habitó, quedando abandonadas las zonas verdes, «en terreno de nadie; ni de la promotora, ni del ayuntamiento que no podía recepcionar la obra, y la zona se echó a perder», afirmó Cabrera. Ahora, «una nueva empresa iniciará las obras de la segunda fase; ya han tenido contactos con el ayuntamiento para hacerse cargo de esas zonas y dejarlas en estado aceptable», dijo. La segunda fase será similar a la primera; para la tercera aún no proyecto.

El portavoz vecinal explicó que «la nueva promotora, Altecnic Ralatena, ha creado con otros socios una agrupación de interés urbanístico para levantar la segunda promoción, pero nos encontramos que pertenecemos a esa agrupación, y nos trasladaban obligaciones, que debíamos ser copartícipe de los costes asociados las zonas comunes, viales, jardines y luminarias, de todo lo que se obliga a una constructora antes de que el ayuntamiento permita construir».

Los vecinos afirman que han trasladado su «inquietud a Cabezas y a Fragoso in situ; y antes a los concejales del equipo de Gobierno, que nos dijeron que no se han culminado las gestiones para ver en qué situación está esto e indagar. Vía verbal nos han comunicado que esa reclamación económica no ha lugar, pero nos reunirán para darnos más detalles y vía escrita, para que no nos puedan reclamar algo que no nos corresponde».

Miguel Cabrera aseguró que «no entendemos que tengamos que pagar farolas o un jardín construido y que se deterioró».

Este diario pidió conocer la versión de Altecnic, pero la persona que atendió el teléfono afirmó que al ser domingo no podía contactar con nadie.

CONVIVENCIA / Por otro lado, el colectivo organizó ayer una convivencia para presentarse y celebrar «el nacimiento oficial de la asociación de vecinos para reivindicar lo necesario y aportar algo a la ciudad». Entre otras cosas, se plantea hacer «talleres, centrarnos en los niños porque hay muchas familias jóvenes; y hacer actividades en zonas dotacionales para darles un uso temporal, como huertos urbanos, y colaborar con otras asociaciones».

Los asistentes además de recibir información, disfrutaron, con la colaboración de la diputación, de la actuación de los payasos Vakaflaka y Brocolina y de un taller de Sirocografía, que elabora camisetas con materiales sostenibles y tintas ecológicas. «La idea es que los vecinos conozcan la asociación y que participen para hacer cosas interesantes para todos», afirmó Cabrera.