Cuatro actos del conservatorio en la plaza de la Soledad

El Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz se une a la celebración del Día Internacional de la Mujer con diversas actuaciones en la plaza de la Soledad. Mario Campos (violín) y Samuel de la Prida (piano) interpretarán el lunes Pastoral y Menuet de la Suite en estilo antiguo de A. Schnittke; Sara Garvín (soprano) y Juan Fernando Díaz (piano) harán lo propio con ‘Che si può fare’ de Barbara Strozzi; Lucía Arias (violín), Carolina Lazo (clarinete) y Carmen Noja (piano) se encargarán de ‘Ich stand in dunklen Träumen’ de Clara Schumann; y el Coro del Conservatorio dirigido por Sara Garvín cantará el himno ‘The March of the Women’ compuesto por Ethel Smyth.

Además de llevar a cabo estas actuaciones, el conservatorio también participará en las actividades propuestas por la Diputación Provincial de Badajoz conmemorativas de esta jornada.