El cupón de la ONCE reparte entre vecinos de San Roque 1.470.000 €

El Gordo de Navidad se ha adelantado en la barriada pacense de San Roque, donde la vendedora de la ONCE Maribel Valero ha repartido 1.470.000 euros al vender 42 cupones de los 55 premiados en el sorteo de la noche del miércoles con las cinco cifras del número 95.768. Podía haber sido un poco más, porque Maribel devolvió 13 cupones. El reparto está muy dividido porque la vendedora cree que ninguno de los afortunados, todos ellos clientes habituales, había comprado dos cupones.

Dos peñas compartían ayer su felicidad por este aguinaldo: la del autoservicio Justo, situado junto a la iglesia de San Roque, donde siempre se quedan con 22 cupones, y la de la frutería Águeda, en mitad de la avenida Ricardo Carapeto, junto al bar La Roca, donde adquirieron otros 10. Entre estos agraciados está la dueña, que ayer seguía al pie del negocio. A cada uno de los afortunados le correspondió por un cupón de 1,5 euros el premio mayor, 35.000 euros, una cifra nada desdeñable con la que empezar la Navidad y festejarla hasta la llegada de los Reyes Magos.

Maribel Valero no podía ocultar por la mañana su alegría. «No he dormido en toda la noche», comentó a este diario. Es el primer premio que reparte. Desde su puesto situado junto a la administración de lotería de Regalos Flores, esta cuponera no tardó el colocar el cartel en la pared con el número agraciado junto a la cuantía del premio. Ayer vendió mucho más de lo habitual. Algunos de los premiados se acercaron a compartir su agradecimiento y otros, que no tuvieron tanta suerte, a lamentarse por no haber compartido con ellos su fortuna. «Me lo podías haber dado a mí», le reprochaba una clienta habitual. Maribel se enteró la noche del miércoles por uno de los negocios donde una peña le compra, que la llamó para preguntarle qué había hecho. Ella se extrañó pues no tenía conocimiento del premio y cuando se lo dijeron, «no me lo creía». Esta vendedora, afiliada de la ONCE, lleva once años ejerciendo su labor diariamente en San Roque.