Dañan con pintadas obscenas la fachada del convento de Santa Ana

En la fachada del Real Monasterio de Santa Ana, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), han aparecido varias pintadas obscenas, realizadas con sprays de color verde, rojo y negro. Fue la Asociación Amigos de Badajoz la que ayer alertó de este nuevo ataque al patrimonio de la ciudad y animó a que cualquier ciudadano que hubiese visto algo, lo comunicase a las autoridades, para dar con el responsable o responsables de los daños. «Estos sinvergüenzas que campean a sus anchas por la ciudad, se olvidan de que no hacen daño solo a la comunidad de religiosas que en él viven, sino que también se lo hacen a Badajoz y sus ciudadanos», denunció el colectivo, que pidió al ayuntamiento colaboración para eliminar estas pintadas de mal gusto. En este sentido, lamentó que en el «mejor de los casos» quedaría el cerco sobre la fachada y, en «el peor», habría que repintar la zona afectada, un gasto que la comunidad religiosa tendría dificultad para afrontar, por lo que confió en la colaboración de los pacenses si fuera necesario.

Pese a que no se trata de un edificio de propiedad municipal, operarios de FCC, concesionaria del servicio de Limpieza de la ciudad, se personaron en el lugar para tratar de borrar las huellas de los vándalos, pero por el tipo de pintura que recubre la fachada no fue posible eliminarlas, pues se podía causar aún un daño mayor. No obstante, fuentes municipales señalaron que se están estudiando otras «posibilidades» de actuación para dejar limpia de nuevo la fachada del convento.

La comunidad de religiosas no había denunciado los hechos ante la policía y no tenía intención de hacerlo, según apuntó a este diario una de las hermanas, que añadió que intentarían que las pintadas fueran eliminadas cuanto antes.

La fachada del monasterio de Santa Ana no ha sido el único objetivo de los vándalos en los últimos días. También aparecieron pintadas en color negro en el pedestal de la estatua de Menacho situada en el bulevar de la avenida de Huelva, que ayer por la mañana se encargaron de eliminar operarios de la Concejalía de Limpieza.