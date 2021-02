"De qué nos vale una ayuda de 800  si luego nos cobran 3.000"

Autónomos, comerciantes, hosteleros y vendedores ambulantes estaban convocados ayer a las 17.00 horas en el aparcamiento de La Granadilla e Badajoz para volver a pedir soluciones por el cierre de sus negocios y reclamar indemnizaciones. Acudieron más de 200 que, una vez en sus vehículos, recorrieron en caravana el centro de la ciudad. La mayoría eran hosteleros y proveedores, quizá porque el comercio ya puede abrir, aunque parcialmente.

José María Pérez Marqués, de la Plataforma de Hostelería, insistió en que ellos siguen pidiendo «lo mismo»: abrirán cuando las condiciones sanitarias lo permitan, pero si su actividad está limitada deben compensarlos con menos carga impositiva. «No queremos ayudas, queremos indemnizaciones, no nos sirve que nos den 800 o 1.500 euros para que luego nos cobren 3.000», señaló, en referencia a las ayudas de la Junta, que se pueden solicitar desde el día 1, después de haber tenido que hacer frente a todos los gastos a final de mes. «Da la sensación de que están sacando ayudas para que todos los hosteleros nos pongamos al día en las obligaciones y parece un poco de trampa». La realidad, según remarcó, es que hay negocios que se están arruinando «y a nadie le preocupa, solo a nosotros».

Por su parte, Eduardo Bernardo, presidente de ABA (Autónomos y Empresarios de Badajoz) reclamó que las instituciones convoquen una mesa con los afectados e incidió en que las ayudas previstas son insuficientes, porque no permiten mantener a los negocios ni a las familias. «Esto es una economía de guerra, hay que suprimir gastos superfluos y dedicarlos a la realidad de la región».

Entre los que acudieron a la caravana estaba Victoria Sánchez, que trabaja en un área de servicio de Talavera, abierta con servicios mínimos y aun así «está agonizando». Cuenta que tienen controles diarios de la Policía Local y todos los días echan a clientes. De este establecimiento dependen 14 familias. Manuel Alonso tiene un bar restaurante en Santa Marina, cerrado desde el 7 de enero. «Estoy totalmente desamparado porque no tengo ingresos de ningún tipo y pago los mismos impuestos que si estuviese abierto, me siento muy necesitado», por lo que confía en que esta misma semana puedan reabrir a pesar de la situación sanitaria, de la cree que no es culpable la hostelería. «Preparado estoy». María del Carmen de Prado tiene una bombonería tetería y está sirviendo a domicilio. «Estamos esforzándonos al máximo, pero las cosas están mal y la gente compra lo más necesario». Han pedido las ayudas «aunque son totalmente insuficientes, no darían ni para el pago del local», se lamenta.