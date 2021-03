Los Deltonos tocan en el López de Ayala

El Club de Conciertos Badajoz retoma sus actividades después del parón que ha impuesto la pandemia y lo hace de la mejor manera posible, trayendo a Los Deltonos, que actuarán hoy, a las 19.30 horas, en el teatro López de Ayala, para permitir a su público disfrutar de las últimas llamaradas de su gira ‘Fuego’, nombre que da título a su último disco de estudio, caracterizado por una vuelta al sonido más crudo de la banda.

El Club de Conciertos es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en el 2018 en Badajoz con la finalidad de llevar música alternativa al público y tomar parte activa en la vida cultural de la ciudad. En su esencia está dar cabida a las familias en toda su diversidad y crear una cantera de futuros músicos de rock, pop o blues en Badajoz y en Extremadura.

Ahora tiene la fortuna de resurgir con uno de los grupos míticos del underground español: Los Deltonos, banda veterana fundada en Cantabria (1986), con Hendrik Röver a la cabeza, que ofrece composiciones propias en castellano, un sonido potente, personal y un sentido del humor no reñido con la calidad del producto. Rock, rhythm and blues, Funk, PowerPop, sonidos americana... todos tienen cabida en su larga trayectoria profesional (14 elepés). Desde la grabación de ‘Sólido’ son cuatro los componentes con la incorporación de Macaya como guitarrista. En sus comienzos se les consideró́ un grupo de Rhythm and blues pero han ido cambiando con cada nuevo trabajo, incorporando sonidos cercanos al Funk, el Power Pop y, en sus últimos discos, sobre todo ‘GT’ y ‘Buenos Tiempos’, sonidos sureños. A pesar de ser una banda muy de carretera, hace 10 años que no visitaba Badajoz. Las entradas cuestan 15 euros.