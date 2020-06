La demanda de plazas en los colegios de San Roque vuelve a superar su oferta

Aunque los escolares no han vuelto a las aulas desde el 13 de marzo y las perspectivas de organización del próximo curso están lejos de clarificarse, el proceso de escolarización de los niños que cumplen 3 años en el 2020 va cumpliendo plazos y ya se conocen las solicitudes que han recogido los 35 colegios de Badajoz. El plazo para presentarlas terminó el pasado 28 de mayo. De nuevo la demanda en la zona de San Roque (B) es superior a las plazas disponibles, por la repercusión del alumnado procedente de La Pilara y Cerro Gordo. En este último barrio estaba previsto que el próximo curso se inaugurase un nuevo colegio, pero las obras se han retrasado.

Precisamente, de todos los colegios de la ciudad, el que deja fuera a más niños se encuentra en esta zona. El centro más demandado este curso vuelve a ser Virgen de Guadalupe, que para 50 plazas, ha recibido 76 solicitudes, con lo cual, de momento no podrá atender a 26 niños aunque, como bien saben sus padres, todavía no se han cerrado todas las puertas y se abre un periodo de revisión y reclamación. Las listas definitivas serán públicas el 2 de julio.

En la zona de San Roque funcionan cuatro colegios que suman 175 plazas vacantes y han recibido 212 solicitudes, con lo cual 37 se quedan fuera del área que les corresponde. El único centro que no completa sus vacantes es Nuestra Señora de la Soledad, que ha recibido 43 solicitudes para 50 plazas. Los otros tres marcan la diferencia. El Enrique Iglesias ha recogido 61 peticiones de plazas para 50 vacantes y el Luis Vives 32 para 25.

El curso viene marcado por la baja natalidad del 2017, de hecho, se han recogido muchas menos peticiones que el año pasado por estas fechas. En el 2019 fueron 1.429 y en el 2020 han sido 1.283, lo que supone una diferencia de 146 niños menos. La Consejería de Educación espera que no haya problemas, porque la oferta en los colegios supera ampliamente la demanda. Existen 1.600 plazas.

El problema es que, como siempre, no todas las familias podrán dejar a sus hijos en el centro que han elegido como primera opción. En concreto, 103 niños se quedan fuera del colegio que prefieren. Nueve son los colegios donde la demanda supera la oferta de plazas. Además de los tres mencionados en la zona de San Roque, están Los Maristas (Nuestra Señora del Carmen), con 90 solicitudes para 75 plazas, con lo cual, le sobran 15. Este colegio está en la misma zona (D) que el colegio San José de Calasanz (que ha recibido una solicitud de más), Las Vaguadas (37 peticiones para 50 plazas), Leopoldo Pastor Sito (6 para 25) y Ciudad de Badajoz (en la barriada de Llera, que tampoco cubre sus vacantes, pues ha recogido 35 peticiones para 50 plazas.

Otro colegio con amplia demanda es el Santo Ángel, que ha recibido 66 solicitudes para 50 plazas, con lo cual le sobran 16. Está en la zona centro (A), con otros 9 colegios y es el único al que le sobran solicitudes. Todos los demás, incluidos el Luis de Morales (34 peticiones para 50 plazas) y Las Josefinas (58 para 75), se quedan con plazas libres. La Compañía de María ha recogido 48 para 50, el Arias Montano 53 para 75, Nuestra Señora de Bótoa 19 para 50, Juventud 36 para 50 y Lope de Vega 35 para 50. Peor están el General Navarro, con 5 peticiones para 25 plazas, y el San Pedro de Alcántara, con solo 3 para otras 25.

Otros colegios que han dejado a niños fuera son el Ramón Izquierdo (Salesianos) y el Juan Vázquez. Ambos han recibido 61 solicitudes para 50 plazas. El Juan Vázquez está en San Fernando (zona F), con el Santo Tomás de Aquino (36 peticiones para 50 vacantes), San Fernando (46 para 50) y Puente Real (34 para 50). Los Salesianos pertenecen a la misma zona (E) que Los Glacis (26 para 50), Enrique Segura Covarsí (33 para 50), Sopeña (17 para 25), Santa Marina (12 para 50), Santa Teresa (46 para 50) y Guadiana (58 para 75).

En la zona G, correspondiente a los barrios al norte de la vía, existen tres colegios y uno de ellos ha recibido más solicitudes que vacantes. Se trata de Nuestra Señora de la Asunción, con 30 peticiones para 25 plazas disponibles. Sin embargo, Nuestra Señora de Fátima ha recogido 10 y Santa Engracia 11, ambos para 25 plazas que tienen libres.

En el colegio Cerro de Reyes, que continúa en obras para adecuar nuevas aulas de Infantil, solo ha habido 9 solicitudes para 25 plazas; mientras que en el Manuel Pacheco, en Suerte de Saavedra, se han recogido 5.