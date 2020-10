Denuncian aglomeraciones nocturnas sin mascarillas en el barrio histórico

Durante las dos semanas con medidas especiales para combatir el coronavirus «y ahora», vecinos de la zona alta del centro histórico han denunciado aglomeraciones nocturnas y sin mascarillas en la plaza de Santa María, Encarnación, Morales, esquina de La Concepción y las calles Sepúlveda y San Gabriel, de las que en ocasiones dan aviso a la policía «pero a la noche siguiente, o la otra vuelven», según la asociación SOS Casco Antiguo. Los testigos «tienen fotos y vídeos que son fiel reflejo de lo que sucede pero no dan permiso para hacerlas públicas por temor a represalias, pues alguno ya ha sido amenazado», según el presidente de SOS, Luis Pacheco.

Aseguró Pacheco que «notamos una degradación importante en cuanto a civismo, recibimos muchísimas quejas de la plaza de Santa María, porque hay fiestas todos los días, reuniones familiares o no de más de diez personas ocupando la vía pública sin mascarillas, a veces más de cien personas, y nos pone la carne de gallina a quienes estamos concienciados de la gravedad de la pandemia». Por ello pide «más seguridad; más básico aún, pedimos civismo», dijo.

Uno de los testigos, cuando sacó a pasear a sus perros se encontró con que «había como cien personas, de todas las edades, en la plaza comiendo, bebiendo, con los coches en medio de la calle Encarnación, por lo que me tuve que dar la vuelta». O que «hace un par de semanas estaban de fiesta, puse un tuit y a los diez minutos estaba allí la policía local. Los vi porque pasaron corriendo y la policía detrás de ellos». Otro afirmaba que «es incomprensible que lo hagan al lado de la comisaría y no hagan nada si no los avisas».

La asociación pide que «la policía local ponga mayor atención a los cuatro puntos --antes citados-- que son los habituales, de los que recibimos quejas constantemente; entendemos que las han hecho llegar también a la policía, pero dado que no aparece, o aparece, desintegra la reunión y se vuelven a reunir, terminan llamándonos, pero lo que hacemos es proyectar esa voz; cada vez que nos llega una denuncia la proyectamos en redes sociales y si tenemos ocasión de hablar con algún concejal, se lo decimos».

Pacheco aseguró que «esperamos las cámaras de videovigilancia, que están condicionadas a la venta de Ifeba; tendremos que aguantar, pero ahora con el coronavirus se multiplican los problemas porque el miedo y el virus están ahí».