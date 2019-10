Descartado el Provincial, los vecinos retoman llevar Los Pinos al Juan XXIII

La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y SOS Casco Antiguo, tras saber que la Diputación de Badajoz negocia con Mercadona la apertura de un supermercado en el antiguo hospital provincial, volvieron a reclamar un espacio para reubicar el centro de salud Los Pinos, y miran de nuevo a la Residencia Universitaria Juan XXIII.

Javier Fuentes, presidente de la asociación vecinal, manifestó que «estamos indignados porque la diputación no se haya implicado en el centro de salud, no se ha puesto en contacto con nosotros y descubrimos que hay un trato para ubicar un Mercadona en el hospital provincial».

Afirmó que «nos parece una vergüenza que no se considere el uso de centro de salud y se plantee ponerlo en manos privadas; mientras, nosotros nos quedamos sin dotaciones, sin centro de mayores, ni centro de salud; una empresa privada puede beneficiar, pero un centro de salud mucho más».

Fuentes señaló que tras hablar con SOS Casco Antiguo, lo que urge es dar una solución al centro de salud, y descartado el Provincial, «volemos a considerar la Residencia Juan XXIII». Dijo que «parece que es la opción que más congracia a todos, incluido y respetando la oposición de Pardaleras, que prefiere el hospital y rechaza Correos, que dijo Fragoso que lo propondría a la Junta y ésta parece que no lo descarta pero no lo ve muy adecuado. Volvemos al Juan XXIII, pero lo que sea tiene que ser ya».

También Luis Pacheco, de SOS Casco Antiguo, consideró adecuado el espacio de Juan XXIII, pues tras comentar la decisión de la diputación, dijo que «lo que nos preocupa es que si Mercadona se implanta en el provincial, no cabe el centro de salud y queremos que se quede en el barrio».

Pacheco expresó su «indignación «porque lo de Mercadona genera mucha polémica, pero no vemos que se haya generado tanta con una dotación tan prioritaria como un centro de salud para 20.000 usuarios. Que se implante Mercadona no es algo que nos preocupe demasiado, lo que nos preocupa es que no cabe el centro de salud», añadió.

«A lo que nos negamos es a que el centro de salud salga del Casco Antiguo, y si no es posible en el Provincial, la Residencia Juan XXII reúne todos los requisitos: está al lado del actual, está entre Pardaleras y Casco Antiguo, tiene la superficie necesaria, ascensores». Y añadió que «el edificio es de la Junta y no hay que pedir permiso a Correos ni al juzgado». Dijo que la solución «afecta a 80 alumnos frente a 20.000 usuarios; y se les puede reubicar, en la Hernán Cortés si se hace la ampliación, en una residencia vacía que hay en Montesinos, y hay más sitios que pueden convertirse en residencia».

El portavoz de SOS Casco Antiguo indicó que «el Juan XXIII es un plan B magnífico y debiera tomarse en consideración, poner el acento, todos los esfuerzo y todo el diálogo ahí antes que debatir sobre Mercadona». Además, recordó que «Vara nos dijo antes de las elecciones que podéis hacerlo oficial, el centro de salud irá a la Residencia Juan XXII».

Pacheco añadió que «no nos resignaremos ni seremos pacíficos ante la Junta si, finalmente, pretende enviar a nuestros mayores y a nuestros hijos al Perpetuo Socorro».

Por otro lado, también los partidos políticos se pronunciaron, después de que ya lo hiciera el alcalde. Cs emitió un comunicado en el que mantuvo que «no entendemos cómo se da prioridad a un supermercado sobre un servicio básico como el acceso a la salud público», y ratificó su compromiso «con la reubicación del centro de salud en el antiguo hospital provincial», como acordó con Pardaleras.

También Unidas Podemos consideró «un despropósito» y «una aberración entregar el Provincial a Mercadona». UP criticó que «el PP y sus aliados propongan lugares tan absurdos como Correos». Y Badajoz Adelante dijo que es «una vergüenza inaceptable convertir el edificio civil más notable de la ciudad en un supermercado y un mercado gourmet».