Desigual afluencia de clientes entre las grandes superficies y el centro de Badajoz

El primer domingo de mes que abrió el comercio en Badajoz, tras el fallo del Tribunal Supremo que admitió el recurso del ayuntamiento contra la revocación por la Junta de la declaración de ciudad como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), a efectos de horarios comerciales, tuvo una respuesta desigual.

Por un lado, las grandes superficies registraron una afluencia «media, no tanto como un sábado o como los festivos antes de la revocación, que ya tenían una velocidad de crucero, pero estamos muy contentos, porque la apertura beneficiará, no solo al comercio, sino a toda la ciudad», manifestó el responsable de Relaciones de El Corte Inglés, Miguel Luna. También en relación al Hipercor del centro comercial El Faro.

Por otra parte, Félix Retamar, presidente de la Asociación de Comerciantes y del Centro Comercial Abierto de Menacho, señaló que «ha habido algo de público, familias con niños, que se han entretenido con las ruletas de la suerte, la apertura de monumentos y la estatuas humanas que formaban parte del programa Badajoz vuelve a sonreir. Badajoz, ciudad de compras».

Retamar dijo que «ha hecho un buen día y había actividades que han traído a la gente al centro, como la carrera del Pilar, pero no se ha notado en las ventas ni en la caja». A su juicio, la reapertura, «en cuanto a público ha sido leve; no se han cumplido las expectativas que teníamos nosotros, la verdad». Su valoración es que «esta medida no interesa».