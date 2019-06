Despedida a la espera del pacto

No sueltan prenda. Ayer se celebró el último pleno de la legislatura en el Ayuntamiento de Badajoz a la espera de que un pacto aclare quién será investido alcalde de la ciudad el próximo sábado. Era un día de despedida para 17 de los 27 concejales, pero el interés estaba puesto en quién tendrá el bastón de mando y en quiénes se sentarán en la bancada del equipo de gobierno o en la de la oposición.

Ni el actual alcalde en funciones y candidato del PP, Francisco Javier Fragoso, ni el del PSOE, Ricardo Cabezas, dijeron nada al respecto que no se supiera ya. Las conversaciones de ambos con Ciudadanos continúan y no hay nada cerrado aún. Algo más hablador, quizás por ser del partido que tiene la sartén por el mango, estuvo el líder regional de la formación naranja, Cayetano Polo, al admitir en Cáceres que podrían no dar su apoyo al mismo partido en esta ciudad y Badajoz. Ayer había fuentes cercanas a las negociaciones que apuntaban como alternativa más solvente que Cs facilitara el gobierno de la capital pacense a los populares y el de la cacereña a los socialistas. Pero nada oficial desde ninguno de los partidos, en los que impera el mutismo a dos días de la investidura (este sábado).

A diferencia de lo que está ocurriendo en Cáceres, en Badajoz los partidos han optado por el silencio sobre cualquier detalle de la negociación que vaya más allá de que prosigue. No es, según dicen, por falta de transparencia, sino por prudencia y discreción. Fragoso repitió ayer por enésima vez que no había «novedad en el frente» y que cuando haya «algo» que comunicar convocará a la prensa para informar de «si vamos por un camino o por otro». Insistió en que no es partidario de hablar en momentos de «muchas presiones y tensiones», pues está en juego el futuro de la ciudad. «Hay que hacerlo con la tranquilidad y el sosiego necesarios y en nada colabora ir radiando las sensaciones que puede tener uno, porque solo son eso y, a veces, la subjetividad puede hacer confundir la realidad», dijo. Fragoso señaló que las conversaciones continúan y aseguró que en Madrid es donde «sin duda» se tomarán las decisiones «importantes», por lo que hizo un llamamiento para que «entiendan» que la voluntad expresada por los ciudadanos es que en Badajoz haya un gobierno de centroderecha.

En cuanto a las conversaciones con Vox, a cuyo único concejal, Alejandro Vélez, necesita el PP para gobernar, Fragoso no quiso pronunciarse. La versión, al menos de cara a la opinión pública, es que no ha habido aún ningún contacto, según volvió a asegurar ayer el propio Vélez.

Si el candidato del PP no quiso ni hacer públicas sus sensaciones con respecto a la negociación con Cs, el del PSOE sí comentó que las suyas son «buenas», aunque reconoció que «aún está todo en el aire». Para Cabezas, en contraposición al alcalde, en la decisión sobre a qué partido apoyará la formación naranja, Madrid «a estas alturas» tiene «poco que decir» y dependerá de los cuatro concejales de Ciudadanos en Badajoz y «sobre todo» de su dirección regional y su presidente. Como Fragoso minutos antes, reiteró que no iba a hacer declaraciones sobre las reuniones «por respeto» a los pacenses. «Entiendo que es algo muy serio y eso requiere la discreción que estamos teniendo», argumentó. A su juicio, la ciudadanía expresó su deseo de cambio en las urnas el 26 de mayo y ese era el objetivo también de los partidos que concurrieron a los comicios, por lo que tanto como con Cs como con el resto «coincidimos en muchísimas cuestiones y esos son los puntos que nos unen», dijo.

SIN COMPROMISO / Aunque no fue posible hablar durante el día con el candidato de Cs, Ignacio Gragera, cerca de las diez de la noche remitió un comunicado señalando que no había aún «compromiso» ni del PP ni del PSOE para cumplir sus reivindicaciones. En este sentido, explicó que su partido entregó a principios de semana a ambas formaciones dos documentos con 30 puntos programáticos «indispensables para alcanzar cualquier tipo de acuerdo» y, aunque fueron, según dijo, «bien acogidos», aún no han sido aceptados ni por populares ni por socialistas, por lo que Cs se pone «a disposición» de ambos para avanzar sobre estos requisitos.

Fragoso y Cabezas coincidieron anoche con el candidato de Cs, Ignacio Gragera, en un acto de Caja Rural de Extremadura en los Jardines de la Galera. Estaban sentados prácticamente juntos los tres, aunque aún queda por ver de quién está más cerca políticamente hablando en el futuro.

Pendientes de ese pacto que marcará los designios de la ciudad durante los próximos cuatro años, los miembros de la corporación municipal posaron juntos por la mañana para la tradicional foto de familia de final de legislatura. El alcalde en funciones agradeció el trabajo «intenso» de todos los grupos durante este periodo que, reconoció, no han sido «sencillo». A pesar de ello, apeló a quedarse «con lo bueno y olvidarse de lo malo». También Cabezas valoró la legislatura que acaba como una etapa de una labor «intensa» por parte de su grupo que, a su juicio, se ha visto reflejada en los resultados electorales.