La Diputación de Badajoz entrega otros 44 vehículos eléctricos a municipios

La Diputación de Badajoz ha entregado este jueves, en la Institución Ferial de Mérida (IFEME), otros 44 vehículos eléctricos a municipios de la provincia, dentro de su apuesta por la movilidad sostenible y la eficiencia energética, que incluye la construcción de una red de electrolineras públicas.

En el marco de su Plan de Movilidad de Vehículos Eléctricos en Municipios (Movem), los vehículos entregados hoy se suman a los cuatro donados el pasado mes de octubre y los 67 adjudicados a otros tantos ayuntamientos el pasado día 14 de diciembre.

El acto en Mérida ha contado con la asistencia del presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, diputados provinciales, alcaldes de los municipios beneficiarios, técnicos de Desarrollo Sostenible y responsables de Nissan, la marca de los automóviles eléctricos.

Gallardo se ha mostrado convencido de que los coches que se entregan ahora a los Ayuntamientos de la provincia tendrán "un impacto ejemplificador" en los vecinos a la hora de decidirse por vehículos que no contaminen, según informa la institución provincial en una nota de prensa.

Ha destacado que la acción de la diputación en esta materia no acaba en la entrega de los vehículos eléctricos que ya se han dado a los Consistorios sino que continuará al año que viene con la construcción de la red de electrolineras públicas.

El presidente de la diputación ha recordado a los alcaldes que pueden influir para estimular a los vecinos a decidirse por los coches eléctricos "adoptando medidas que le favorezcan, haciendo aparcamientos especiales para estos vehículos o rebajando el impuesto de rodaje a los que son cien por ciento eléctricos".

Ha afirmado que Extremadura desgraciadamente no estuvo en la revolución industrial pero "quien no está en la revolución tecnológica es porque se queda quieto y no pone interés".

Tras su intervención se ha procedido a la entrega de los 44 vehículos a los municipios de Aljucén, Badajoz, Barbaño, Barcarrota, Benquerencia de la Serena, Bodonal de la Sierra, Calera de León, Casas de Reina, Cheles, Cristina, Entrerríos, Esparragosa de Lares, Feria, Fuente de Cantos, Gargáligas, Guadajira, Los Guadalperales, Hernán Cortés, Higuera de La Serena y Lobón.

Completan la lista Magacela, Mengabril, Monesterio, Montemolín, Monterrubio de la Serena, La Morera, Navalvillar de Pela, Nogales, Orellana de la Sierra, Orellana la Vieja, Palazuelo, Puebla del Maestre, Puebla del Prior, Quintana de la Serena, Reina, Retamal de Llerena, Salvaleón, Los Santos de Maimona. Talavera la Real, Táliga, El Torviscal, Trasierra, Valdehornillos y Valdetorres.

Cada ayuntamiento eligió, sobre un listado de vehículos eléctricos adjudicados por acuerdo marco, el modelo que mejor se adaptaba a sus necesidades, destinándolo a servicios municipales, servicios policiales e incluso protección civil.

En este caso, los vehículos entregados pertenecen al modelo Nissan e-NV200, del adjudicatario Nissan Iberia.

Con el plan Movem, la diputación tiene previsto entregar 200 vehículos eléctricos en varias fases. Ya se han adjudicado 115 y el resto se irá repartiendo en los próximos meses a otras localidades de la provincia.

Este plan supone una inversión de 7 millones de euros, de los que seis se destinan a la adquisición de los vehículos eléctricos y el resto se destina a la creación de la Red Provincial de Puntos de Recarga.

Una red que estará formada por 30 puntos situados en las vías o en aparcamientos públicos bajo el criterio de disponer de un punto a menos de 35 kilómetros de cualquier municipio de la provincia.

La institución provincial pacense se colocará así a "la cabeza en la instalación y gestión de este tipo de infraestructuras públicas".

Estos objetivos y acciones se encuadran dentro de su "amplio paquete" de programas de economía verde y circular, impulsado por el Área de Desarrollo Sostenible, con el que consolida su "compromiso" con el medio ambiente esta legislatura.