La dirección regional de Podemos mantiene la militancia de Cordero

Podemos Extremadura emitió ayer un comunicado desautorizando a Podemos Badajoz tras la decisión de suspender de militancia a ocho militantes, entre ellos el actual portavoz de Podemos Recuperar Badajoz en el ayuntamiento pacense, Remigio Cordero, que además forma parte de la lista para las primarias en la Asamblea de la número uno de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel. La dirección regional «aclara» que el Consejo de Coordinación Municipal de Podemos Badajoz, que es el que ha resuelto los ocho expedientes sancionadores, «no tiene potestad para suspender de militancia a ningún miembro de la formación».

Tras la información aparecida en este diario sobre la sanción a Cordero y a otros siete militantes que lo acompañaban en la candidatura que se presentó a las primarias para la secretaría general local (que perdieron), Podemos regional aduce que el reglamento de funcionamiento interno no contempla esta atribución para los consejos de coordinación municipales, que sí pueden incoar expedientes, «pero nunca resolverlos». La formación explica que la resolución de los debates internos «nunca pueden ser tramitados por los mismos órganos en los que se está produciendo, para evitar que se conviertan en juez y parte». Una coincidencia que ya Cordero denunció desde que se abrieron los expedientes disciplinarios por infracción grave, que se resolvieron el martes con sanciones por parte del Consejo de Coordinación Municipal y están firmados por el secretario de Organización, Agustín Lozano de la Cruz. Los expedientes estaban motivados por el conflicto de competencias entre Podemos y Recuperar Badajoz, la marca con la que el partido concurrió a las pasadas elecciones municipales en la capital pacense. Los afectados presentaron alegaciones pero fueron rechazadas.

A raíz del comunicado de Podemos Extremadura, Remigio Cordero manifestó que «lo mínimo» que se le puede pedir a un secretario de Organización es que conozca las atribuciones que tiene a su cargo. Recordó que primero los expedientó sin conocer la Ley de Financiación de Partidos y después rectificó alegando que no había leído correctamente los estatutos, por lo que tramitó un nuevo expediente. «Podemos Badajoz no puede tener como responsables a personas que no conocen los límites legales de sus competencias», manifestó.

Por su parte, el Consejo de Coordinación de Podemos Badajoz emitió otra nota de prensa para defender que han seguido «al pie de la letra» el proceso reflejado en los estatutos y que la resolución definitiva del expediente está en manos del órgano competente, la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos Extremadura. «Es ahí donde deben dirigirse quienes estimen oportuno interponer recurso a dicha resolución», dice. Del mismo modo, recuerda, como ya hizo la resolución sancionadora, que la interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos y «por lo tanto, se mantienen en vigor las sanciones de inhabilitación y suspensión de militancia».