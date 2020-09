Los directores anuncian medidas de presión

Los directores de los colegios públicos de Badajoz anunciaron ayer medidas de presión si no se resuelven los problemas que han sufrido con el inicio del curso debido a la pandemia del covid-19, como deficiencias en limpieza y desinfección o el hecho de tener que asumir «responsabilidades» que no son suyas.

En una concentración, los directores también pidieron «coordinación» entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz para garantizar un regreso a las aulas con seguridad.

Los directores de los colegios Nuestra Señora de la Soledad y Arias Montano, José Manuel Hipólito y Manuel García, respectivamente, explicaron que la limpieza es en la actualidad «muy deficiente», pues se han pasado profesionales del turno de tarde al de mañana para reforzar a este último, con lo que se dejan aulas sin limpiar.

A su juicio, en vez de un «refuerzo» del servicio debido a la pandemia, solo se han variado los turnos. Ante esta circunstancia «hoy no se puede asegurar que los colegios sean espacios seguros» en la ciudad, y «como directores hay que denunciar este hecho».

«Desde hace mucho se anuncia el regreso al colegio y todas las administraciones han tenido tiempo para contratar a los profesionales necesarios», recalcaron. Y lamentaron que el protocolo autonómico ante casos positivos por coronavirus atribuya al director «la obligación de estar disponible las 24 horas del día para comunicar cualquier incidencia por el virus, rellenar anexos interminables, comunicarse con Salud Pública o contactar con la familia del alumnado en estos casos».

Exigen que se libere a los equipos directivos de esta responsabilidad y «se contrate a responsables no docentes covid» en cada centro, para la gestión de las incidencias por esta enfermedad. Y anunciaron, si no se resuelven los problemas en breve, medidas de presión que no se desean, pero que habrá que llevar a cabo».