Distribuyen el cuento 'La plaga de las toallita zombi'

El Consorcio Medioambientales de la diputación, Promedio, en colaboración con la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), celebraron el pasado 19 el Día Mundial del Retrete con el lanzamiento del cuento ‘La plaga de toallitas zombi’. Esta publicación pretende concienciar a la ciudadanía, sobre todo a los menores de edad, sobre los problemas que generan los residuos domésticos en las redes de saneamiento de forma general y el caso de las toallitas higiénicas, en particular. Tanto la historia como las ilustraciones son idea de las extremeñas Isabel González y María Gil Poch (Peroqmakoke).

La publicación se distribuirá de forma digital a los centros educativos y estará disponible en la web http://promedio.dip-badajoz.es.

Además, esta acción invita a considerar la importancia del saneamiento para la salud de nuestro entorno en el Día Mundial del Retrete, que se celebra cada 19 de noviembre. No en vano, se trata de un derecho humano reconocido por la Organización de Naciones Unidas al que, a día de hoy, al menos 4.200 millones de personas en el planeta no tiene acceso o no son seguros.