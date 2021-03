Dos centros de salud de Badajoz realizarán PCR sin cita previa todos los miércoles

Ante la tendencia al alza de los casos positivos por covid-19 en los últimos días (ayer 53 frente a los 26 de martes y los 6 del lunes), después de varias semanas con datos «favorables», el Área de Salud de Badajoz ha decidido poner en marcha una nueva estrategia para tratar de anticiparse al virus. Así, a partir del próximo 24 de marzo, todos los miércoles se realizarán PRC en los centros de salud de Ciudad Jardín y de San Fernando, sin cita previa y en horario de cuatro a ocho de la tarde.

El director médico de Atención Primaria, Ignacio Maynar, explicó ayer que se recomienda acudir a realizarse esta prueba en caso de dos supuestos: cuando se haya participado en una fiesta o reunión familiar con personas no convivientes o cuando se viaje desde otra comunidad autónoma, lo que ocurrirá en Semana Santa en el caso de muchos estudiantes. «Si sabemos que en las reuniones no tenemos permanentemente puestas las mascarillas o ha habido un contacto cercano con personas más allá de las que se convive, debemos hacernos una PCR. Esto es para proteger, si no quieres hacerlo por ti, por lo menos protege a los demás», argumentó Maynar.

El Área de Salud de Badajoz ha podido poner en marcha esta estrategia, que sigue las directrices de la Dirección General de Salud Pública, porque en estos momentos no existe transmisión comunitaria, por lo que se trata de detectar a «asintomáticos puros y duros», pues el resultado de esta prueba es «incuestionable», aunque no se presente ningún síntoma.

En los casos en los que hay uno o dos casos positivos en la misma zona, lo que se está haciendo es cribados selectivos en esa área, realizando un muestreo en el bloque donde residen y en las calles colindantes. En este último supuesto, es Salud Pública la que establece los criterios para realizar el cribado y selecciona a las personas que participarán, con las que se pone en contacto su centro de salud. Aunque es voluntario, es «muy importante» colaborar y acudir a la cita para tratar de frenar la transmisión del virus cuanto antes.

También es de suma importancia, según destacó Maynar, que los ciudadanos sepan que se pueden realizar una PCR «gratis y de manera anónima» si han participado en reuniones con no convivientes o viajan a la ciudad desde otro punto de España y, sobre todo, «que se la hagan», pues esto permitirá que, con la «buena» incidencia acumulada que se registra ahora en Badajoz (57, 7 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y 45,12 a los 7 días), se pueda ir «por delante del virus».

EN EL RESTO DEL ÁREA / En Badajoz se han elegido los centros de salud de Ciudad Jardín y San Fernando para realizar las PCR todos los miércoles por cuestiones de espacio, pues disponen de aparcamiento, aunque las pruebas se harán en el interior de las instalaciones. En la ciudad se harán una vez a la semana, pero en el resto de los municipios del Área de Salud de Badajoz se realizarán, a partir del 23 de marzo, a diario en los centros de salud, salvo en el caso de Montijo que se han programado dos días (martes y viernes). La diferencia en el calendario de la capital pacense y del resto de localidades es porque en la primera, con más de 150.000 habitantes, se teme que se pudiera producir un colapso y que este afectara a la actividad de los centros de salud. «No podemos estimar cuánta gente va a acudir, pero que no acudiera nadie sería preocupante, porque si durante el fin de semana vemos las terrazas llenas y el miércoles no va gente a hacerse las PCR, significaría que tenemos mucho irresponsable en la ciudad», advirtió el director médico de Atención Primaria. Estas pruebas se realizarán hasta que «la vacunación esté garantizada».

En los casos en los que las personas tengan síntomas, deben acudir a su centro de salud a realizarse la prueba, y si vuelve a haber transmisión comunitaria se repetirán los cribados poblacionales del pasado enero.