El economato entrega 400 cestas de Navidad a familias desfavorecidas

Los próximos días 11, 16 y 18 de diciembre, 400 familias tienen una cita en el Economato Social Ciudad de Badajoz para recoger gratuitamente una cesta colmada de productos típicamente navideños que, de no ser así, quizá no podrían llegar a sus mesas por estas fechas y tal vez sus comidas y cenas no serían diferentes a las del resto del año. Los beneficiarios han sido seleccionadas con criterios de exclusión social y bajos recursos. 150 familias proceden de la base de datos del propio economato y las 250 restantes, de 10 Cáritas diferentes. Se calcula que esta iniciativa llegará a unas 1.600 personas.

La iniciativa ha sido posible con una ayuda de La Caixa de 15.000 euros. El contenido de las cestas se ha elegido a conciencia para que prime el valor nutricional de los alimentos elegidos, de manera que contendrán alimentos ricos en proteínas en formato ultracongelado. Cada cesta tiene un valor nominal de 45 euros en productos adquiridos directamente desde los productores y distribuidores para asegurar una mayor rentabilidad por coste unitario, ya que el economato adquiere al por mayor y no ejerce actividad económica en su compraventa. En las cestas habrá langostinos, lomo de bacalao, una pieza de carne aún por determinar, lomo de cebo de primera y polvorones y turrones variados.

El economato ya tiene alquilada la infraestructura necesaria para no romper la barrera del frío con 6 arcones congeladores de alta capacidad y en el empaquetado se minimizarán los plásticos. De las 150 cestas que reparte directamente el economato, 35 se han preparado para cubrir necesidades de familias con algún celiaco entre sus miembros. Además, en atención a la creencia musulmanas, también variará el contenido de 45 cestas, en las que la carne y el embutido se sustituirán por alimentos que se adapten a sus preceptos religiosos. De la distribución se encargarán voluntarios del economato y de La Caixa.