El Economato Social de Badajoz atiende a 120 familias y tiene 80 en lista de espera

Como auguraban y temían las solicitudes para poder comprar en el Economato Social Ciudad de Badajoz se siguen multiplicando. «Siempre hemos tenido demanda, pero no con la fuerza y el desánimo con el que nos piden ahora», señala su responsable, Mercedes Arias. «La desesperación de la gente se ve porque llegan familias insistiendo en que por favor hagamos algo por ellas y también se percibe un grado de desamparo». De este economato, que funciona en El Nevero facilitando productos de primera necesidad a precios reducidos, se benefician ya 120 familias. Otro número importante llegan derivadas de los ayuntamientos de Badajoz y de Talavera la Real, que se hacen cargo del pago de sus compras. Pero existen 80 en lista de espera y «no conseguimos bajarla», señala Arias.

«Estamos atendiendo a familias que no se han visto en otra, la pobreza transitoria, que han sufrido un ERTE o son autónomos y han tenido que cerrar negocios y que hasta ahora no entraban, pero no saben a quién acudir», explica. La selección de beneficiarios es continua. Todos los días entran solicitudes. La atención también se ha multiplicado y ya abren tres días a la semana: los lunes y martes por las tardes y, cuando se necesita para las familias del ayuntamiento y de Cáritas, también los miércoles por la mañana.

La responsable del economato reconoce el respaldo que están recibiendo de las administraciones. Destaca el apoyo del Ayuntamiento de Badajoz, del que ya recibían una aportación nominativa, que se ha incrementado con la dotación aprobada por la pandemia, lo que ha supuesto un extra de 10.000 euros.

También fondos de la Junta de Extremadura. Por otro lado, la Caixa les donó tres arcones congeladores y una máquina refrigeradora, que permiten tener más productos y ayudar a más familias. Están asimismo pendientes del mercado navideño que organiza la Concejalía de Cultura en el paseo de San Francisco, donde el economato coloca un puesto, para recaudar fondos con los que comprar más mercancía. Este año confían además en contar con la campaña de las cestas de Navidad.

Desde el economato insisten en llegar a empresas para que les faciliten productos a precios más económicos y poder ofrecerlos a la mitad de su coste.

Para intentar paliar las nuevas necesidades que están aflorando, el economato puso en marcha por otro lado una campaña de ayuda a los autónomos o pequeños empresarios cuya situación económica se haya visto afectada por la crisis del covid, con la idea de contribuir a que puedan salir de este bache. Mercedes Arias asegura que de momento están recibiendo solicitudes que van a empezar a atender gracias a una subvención de la Diputación de Badajoz de 6.500 euros. Para acceder, los interesados deben dirigirse EconomatoSocialBadaoz@gmail.com y se podrán en contacto con ellos para conocer su situación.

A pesar de todo este panorama, Mercedes Arias señala que están contentos porque «estamos llegando a un número de familias a las que nunca antes habíamos llegado, sí es verdad que por las circunstancias, y estamos recibiendo el respaldo de las instituciones». La responsable del economato agradece la respuesta de los ayuntamientos de Badajoz y de Talavera, de la Junta y de la diputación «que están haciendo un esfuerzo para la pobreza y la exclusión social».

Entre las iniciativas puestas en marcha por el ayuntamiento pacense, está una base de datos creada desde el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) con la implicación de organizaciones de la ciudad para intentar coordinar las ayudas sociales destinadas a familias con dificultades y evitar duplicidades. La colaboración está abierta a la incorporación de otras instituciones y el Economato Social de Badajoz se muestra dispuesto a sumarse.