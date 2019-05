Ecuextre se rinde a la saga Manzanares

José María Manzanares hijo y su padre, fallecido en el 2014, fueron ayer los grandes protagonistas de Ecuextre, la Feria del Toro y del Caballo, que en su undécima edición dedica su exposición central a esta estirpe torera. El diestro no quiso faltar a este homenaje en una tierra a la que su progenitor estuvo muy vinculado y en la que él mismo pasó gran parte de su infancia y adolescencia y comenzó a forjarse como torero en la finca que su padre tenía en Extremadura. «Esta era su segunda casa y estaba muy feliz», recordó ayer, al tiempo que se mostró agradecido y emocionado por este reconocimiento a su figura y, sobre todo, a la de su padre, «que lo fue todo para mí como hijo, pero también como torero, porque soy lo que soy en la tauromaquia gracias a él»

La exposición, titulada José María Manzanares. Estirpe Torera, se organiza en un espacio que recrea una sala de museo, en el que se muestran objetos personales de ambos toreros, muchos cedidos por la familia, y otros que sorprendieron al propio diestro, pues la organización ha contactado con otras entidades como el Museo de la Real Maestranza para exponer piezas destacadas, como el traje que lució José María Manzanares hijo en su gran triunfo en la Corrida de la Beneficencia en el 2016, en la que corto dos orejas al toro de nombre Dalia, cuya cabeza también se exhibe junto al vestido. Capotes de paseo de ambos matadores, trajes de luces, entre ellos el que regaló a Manzanares padre el Club Taurino de Badajoz o el terno negro y azabache que lució el hijo durante toda la temporada tras el fallecimiento del maestro, cabezas de toros e incluso el traje de corto con el que hizo la comunión completan la muestra, en la que también hay numerosas fotografías del archivo privado de la familia.

ORGULLO / Tras visitarla, Manzanares aseguró que había tenidos sentimientos encontrados: orgullo por lo que presenta, tristeza porque su padre no pudiera estar allí y felicidad porque se le recordase de esta forma. «Es muy emotiva. Hay cosas que sabía que tenía mi madre, pero no las veía hace 15 años. Es de admirar y me hace recordar muchos detalles, porque los objetos personales de mi padre nunca se habían expuesto antes y siempre han estado en casa», comentó.

José María Manzanares visitó Ecuextre coincidiendo con la jornada inaugural en Ifeba, donde se desarrollará hasta el domingo. El diestro estuvo acompañado por el alcalde en funciones, Francisco Javier Fragoso; el subdelegado del Gobierno, Francisco Mendoza; el director general de Agricultura, Antonio Cabezas; el presidente de la Cámara Municipal de Golegá, José Veiga; y la concejala de Ifeba, Blanca Subirán. El torero destacó que Ecuextre es un «referente» que traspasa las fronteras de España, se ha convertido en «las más importante» del país y «va a más». «Tenemos suerte de que haya una ciudad y una región que dedique tanto tiempo y amor a algo tan importante para nosotros como el mundo del toro y del caballo», dijo.

A esta defensa «sin ambages» de estos sectores también se refirió Fragoso, que resaltó que Ecuextre representa los valores a los que aspira Badajoz: liderazgo, desarrollo económico y sostenible de la Eurociudad en un espacio urbano con la mayor dehesa del mundo (solo en Badajoz, con 45.000 hectáreas, a las que se sumarían las de Elvas y Campomayor) y orgullo «de nuestra cultura y tradiciones». «Me siento orgulloso de ser alcalde de una ciudad que durante 11 años ha defendido sin complejos el toro y el caballo», afirmó.

Por su parte, el director general de Agricultura reconoció que el mundo del toro afronta «retos importantes» tras la disminución de festejos por la crisis, los recortes en las subvenciones, la falta de relevo generacional en la afición y las campañas «negativas» de colectivos y algunos partidos políticos, aunque confió en que el sector supere estos reveses y retome la senda del crecimiento. En el 2018, en la región se celebraron 731 espectáculos taurino, de ellos solo 16 corridas de toros, una cifra muy por debajo de las 50 que se contabilizaron en el 2013. Sí aumentaron los de rejoneo (una treintena el año pasado). Cabezas reiteró el apoyo de la Junta de Extremadura a ambos sectores, con programas específicos para el toro de lidia y el Plan Estratégico Equino.

INTERCAMBIO / El presidente de la Cámara Municipal de Golega, con una de las ferias del caballo más importantes de Portugal, puso en valor la relación iniciada entre su municipio y Ecuextre, pues el intercambio de experiencias y trabajo conjunto beneficiará a ambos. «Nuestra presencia aquí es una forma de iniciar una unión ente Badajoz y Golega», aseguró.

Hoy está previsto que pasen por la feria los toreros Emilio de Justo , Ginés Marín y Pablo Aguado, que conversarán con críticos taurinos como el colaborador de este diario Fernando Valbuena, Antonio Girol y Juan Ramón Romero, en los espacios denominados De frente con ... Además, habrá tentaderos con los alumnos de la escuela Taurina de Badajoz y de Aposento da Moita, exhibiciones y concursos hípicos, y la presentación de la Ruta Ecuextre Transfronteriza de las Invasiones Napoleónicas, entre otras.