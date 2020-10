Educación adjudica la obra del comedor del colegio Juan Vázquez de Badajoz por 242.000 euros

La Consejería de Educación ha adjudicado de manera provisional a la empresa Cintra Arquitectura y Construcción, por importe de 2.41.87,72 euros, las obras del comedor del colegio Juan Vázquez de Badajoz, una actuación que la comunidad educativa lleva esperando más de una década. La Junta la sacó a concurso a principios de este año por un presupuesto base de licitación de 375.927 euros, pero la pandemia ha retrasado los plazos y planes inicialmente previstos.

En este sentido, Educación explicó sobre el inicio de estos trabajos que, como el resto de los que vaya a acometa en los centros educativos, antes de la firma del acta de replanteo con la adjudicataria habrá una reunión entre la dirección del Juan Vázquez, responsables de la constructora y la dirección de obras y técnicos de la consejería para determinar si pueden empezar sin generar «un problema» en el funcionamiento del colegio teniendo en cuenta los protocolos que están en marcha a causa de la crisis de la covid-19.

La actuación para dotar al colegio Juan Vázquez de un comedor escolar para cien comensales consistirá en adaptar una zona que ahora ocupan las aulas de Educación Infantil y ampliar la edificación existente para construir dos aulas nuevas para este ciclo, con lo que todos los escolares de estos cursos estarán en el mismo ala. El proyecto contempla que las obras se desarrollen en dos fases: en la primera se levantarán las nuevas aulas y una vez construidas se habilitará el comedor escolar, del que hasta la fecha carece este centro con más de 550 alumnos. Las nuevas aulas estarán comunicadas con el resto del edificio y se harán dos nuevos despachos.

Al estar planteada en dos fases, en condiciones normales la obra no supondría un problema para el funcionamiento habitual del centro, puesto que hasta que no estuvieran las aulas nuevas y los alumnos reubicados no se empezaría la parte del comedor, pero, según apuntó la consejería, si hay que tener en cuenta que para ejecutarlas habría que ocupar parte del patio y los accesos al colegio, por lo que podría trastocar las normas establecidas a causa de la pandemia.

No obstante, según apuntó la Consejería de Educación, será la dirección del centro la que decidirá si se inician o no las obras en caso de que se considere que es imposible de compatibilizarlas con la actividad del colegio en estos momentos. El plazo de ejecución que establece el pliego es de 9 meses.