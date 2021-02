"El Giapol ha demostrado su eficacia y operatividad en su primer año en el Casco Antiguo"

Hace un año que el Grupo de Intervención y Apoyo Policial (Giapol) de la Policía Local de Badajoz desembarcó en el Casco Antiguo con el firme objetivo de poner coto al menudeo de droga y los problemas de convivencia que habían desatado un gran malestar y sensación de inseguridad entre sus vecinos. «El Giapol ha demostrado eficacia y operatividad en su primer año», valora la concejala de Policía Local, María José Solana, al hacer balance de esta unidad, única de este tipo en la comunidad autónoma.

La concejala sustenta su afirmación con datos: desde la puesta en marcha del Giapol, las intervenciones contra el tráfico y consumo de droga se han multiplicado por cuatro, con 1350 actas de aprehensión de sustancias estupefacientes el año pasado, frente a las 330 del 2019. Lo mismo ha ocurrido con las denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, pues de las 415 que se impusieron en el 2020, más de 300 corresponden a este grupo. En cuanto a las sanciones por incumplimiento de las ordenanzas municipales, el Giapol contabilizó 289, más de la mitad de todas las que se habían impuesto en la ciudad el año anterior. Además, esta unidad policial intervino 172 armas y detuvo a 67 personas por diferentes delitos, así como levantó 65 actas por desobediencia a la autoridad y 46 por contrabando. A ello se suman los servicios humanitarios realizados por estos agentes, que alcanzaron la veintena.

La puesta en marcha de este grupo coincidió prácticamente en el tiempo con el inicio de la pandemia, por lo que las labores propias para las que fue creado se han tenido que compaginar con el control del cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad impuestas para combatir la expansión del virus. Solo el Giapol, formuló 1.134 sanciones de marzo a diciembre por no respetar la normativa ‘anticovid’ y realizó más de 400 controles, en solitario y en colaboración con la Policía Nacional, para la vigilancia de las restricciones, tráfico y seguridad ciudadana.

Solana recordó que con la creación del Giapol se dio respuesta a la inquietud mostrada por los vecinos del Casco Antiguo ante los problemas de convivencia generados por el tráfico y consumo de droga en el barrio, que aunque nunca habían estado totalmente erradicados, sí resurgieron con la aparición nuevamente de la heroína en el mercado y la delincuencia que lleva aparejado este mundo. Esta situación coincidió con el traslado de la jefatura de la policía local y el cierre de la de Montesinos, que con la puesta en marcha del nuevo grupo se reabrió y permanece operativa las 24 horas los 365 días del año. Estas instalaciones son la sede del Giapol y los 17 policías de proximidad del Casco Antiguo.

«Ahora la situación está mucho más controlada, lo que no quiere decir que no se tenga que seguir controlando, pero las sanciones y detenciones por este tipo de delitos cada vez son menos y la venta de heroína se está desplazando porque la actuación policial hace que esta zona ya no sea atractiva para estos traficantes», apuntó la concejala.

La labor de este grupo se verá reforzada en breve con la instalación de cámaras de videovigilancia en distintos puntos del Casco Antiguo. Según Solana, en estos momentos están en proceso de licitación y se prevé que estén instaladas en dos meses.

El Giapol está integrado por 22 agentes, dos oficiales y un subinspector. Su creación fue posible tras la incorporación a la plantilla de la policía local de más de medio centenar de nuevos agentes y la intención es que se pueda ampliar en número en sucesivas convocatorias, en función de las necesidades de los distintos servicios del cuerpo. También se incrementarán los medios de los que dispone con la incorporación de dos nuevas furgonetas y un vehículo.

Este grupo cuenta con formación continua como el resto de unidades, pero en su caso se complementa con la que reciben de la Policía Nacional, con la que trabaja en estrecha colaboración, y de la Guardia Civil en materia de antidisturbio y lucha antiterrorista.