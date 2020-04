«El niño está inscrito correctamente desde el primer día», dice la directora

María del Mar Silveiro, directora del Colegio público de Educación Infantil y Primaria Ciudad de Badajoz, situado en la barriada pacense de Llera, en el que estudia el alumno que tiene una beca de comedor y sus padres denunciaron ayer en este diario que no ha recibido aún la comida, desde que se inició el servicio de reparto hace ya 12 días, ha desmentido los argumentos que expuso la Junta tras contactar con la coordinación del reparto de alimentos.

La directora ha manifestado que «lo que declara la Consejería --de Educación y Empleo--, en relación a lo que le dice la coordinación del reparto de las comidas sobre este caso, no es correcto».

Silveiro se ha referido a la situación de la familia de Juan Antonio García y Carmen Espino, los padres del niño de 9 años, alumno de este centro, que han explicado a este diario la situación de su hijo, que tiene beca de comedor y que ayer llevaban 11 días sin recibir la comida.

También se ha referido a las declaraciones efectuadas por la Consejería de Educación, en cuanto a la respuesta que le dieron desde la coordinación del reparto sobre la posible causa de este retraso.

Educación afirmaba que desde dicha coordinación se le indicó que el niño se había inscrito esta semana y que habían llevado la comida desde el lunes pasado a la casa de un vecino, por indicación de la propia familia, pero ésta lo ha negado.

Asimismo, la directora del centro ha asegurado que «no es correcto que el niño se haya inscrito al servicio esta semana, el niño está en mi lista desde el primer momento y con los datos correctos».

Ha afirmado, además, que «nosotros nos pusimos en contacto directo con la familia a través de un correo electrónico de la plataforma Rayuela y me contestaron facilitando la dirección correcta, por lo que esa información está bien desde el primer momento».

Asimismo, ha añadido que «el domicilio de la familia figura correctamente en la lista que yo entregué a la Junta y al ayuntamiento. Es la correcta y no ha habido que agregarla. Agregué a otro niño, pero no a éste, por lo que la información que facilitó el centro es la correcta·.

María del Mar Silvero ha indicado que «si tenían o cogieron otra lista y otros datos, no lo sé, pero los que yo he dado son correctos». Y ha expresado que «he mantenido contacto directo con la Junta, y me dicen que ha habido un error en los datos que tenían y que han entregado la comida a un vecino, como han declarado al Periódico». Y que «me sorprende que se pusieran en contacto telefónico con la familia desde el primer día; a partir de ahí, no entendemos qué ha podido pasar».