El silencio de Elvis abre hoy el 42 Festival Internacional de Teatro

La obra El silencio de Elvis abre esta noche, a las 21.00 horas, la 42 edición del Festival Internacional de Teatro de Badajoz, que se celebra hasta el 30 de este mes con un programa que incluye 15 espectáculos de compañías extremeñas, españolas y extranjeras, entre ellos dos de danza, en el teatro López de Ayala, su sótano y el paseo de San Francisco.

La dramaturga Sandra Ferrús dirige e interpreta la obra que inaugura esta edición junto a Pepe Viyuela, Elías González, Susana Hernández y Martxelo Rubio, de la compañía madrileña El Vodevil. La función tiene una duración de 90 minutos y se representará en la sala principal del López. La obra narra la historia de una familia de clase media-baja española que tiene que lidiar con la esquizofrenia que sufre uno de sus hijos. Subsisten con mucho amor, esfuerzo y con lo complejo que es que uno de sus miembros padezca una enfermedad mental. El silencio de Elvis es también la historia de la «incomprensión social, el miedo, el choque contra el sistema sanitario y el muro de la administración».

entre 15 y 6 euros / Los precios de esta función son de 15 euros para las localidades en butaca de patio y de 12 en el anfiteatro. Los titulares del Carnet Joven, los pensionistas, desempleados, profesionales del teatro y miembros de Fatex tienen descuentos y pagarán 9 euros por las butacas de patio y 6 euros, en anfiteatro.

Todas las representaciones del festival en el López se inician a las nueve de la noche. En el programa destaca la presencia de artistas como el norteamericano Richard Saudeck, que presenta el 24 su espectáculo de mimo y teatro físico Beep boop, así como la obra Estrella, que la compañía vasca Marie de Jongh representa el 25, que obtuvo el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en el 2018.

Durante el festival se desarrolla un taller de dramaturgia y dirección destinado a actores impartido por Víctor Sánchez Rodríguez, director de la obra What is love, Baby don´t hurt me, que clausura esta edición.