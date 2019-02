Empark promete a los usuarios cerrar el párking Menacho por las noches

Empark, que gestiona el aparcamiento de Menacho, se ha comprometido con los usuarios a cerrar las instalaciones por las noches, cuando solo se podrá acceder al interior con tarjetas. El compromiso llega después de que 70 vecinos con plazas en propiedad o alquiladas denunciaran la inseguridad del párking, donde a finales de diciembre, en menos de una semana, fueron robados y dañados una decena de vehículos, hechos por los que la Policía Nacional ya detuvo a un hombre.

Según explicó Israel Rodríguez, uno de los afectados, que hace unos días mantuvo, junto a otros tres usuarios, una reunión con dos responsables de Empark, la empresa se ha comprometido a mejorar la seguridad del aparcamiento habilitando por las noches el sistema de acceso con tarjeta que ya funcionaba antes, así como a poner personal de guardia durante los días de Carnaval para evitar incidentes.

Además, según Rodríguez, los representantes de la concesionaria también les informaron de que se arreglará el socavón que hay desde hace tiempo en el acceso al aparcamiento. «Nos han dicho que todas estas medidas estarían listas el 1 de marzo, aunque todavía no han hecho nada», apuntó este usuario, que temió que si no se inician ya estas actuaciones no se cumplirá la fecha comprometida por la empresa.

Fuentes de Empark consultadas por este diario se limitaron a señalar que se están estudiando medidas de seguridad para el párking tras la reunión con los usuarios, pero no precisaron ni cuáles son ni los plazos en los que se adoptarán.

Los usuarios del párking también están pendientes del informe que, según Rodríguez, ha solicitado el alcalde, Francisco Javier Fragoso, a los técnicos municipales sobre la situación del aparcamiento de Menacho. Asimismo, según dijo, Fragoso ha remitido un escrito a los responsables de la concesionaria conminándoles a atender los requerimientos de los usuarios. Estos últimos ya trasladaron una queja formal al ayuntamiento para exponer su problema y pedir que tomara medidas, dado que el párking es una concesión municipal.

Los usuarios de esta aparcamiento llevan más de un año denunciando el abandono e inseguridad de las instalaciones, quejas que han comunicado en distintas ocasiones tanto a los responsables de la empresa como del ayuntamiento. Los afectados lamentaron que sus demandas no fueran atendidas en su día, incumpliendo así la empresa sus compromisos, pues ya alertaron de que se podrían producir robos e incluso percances de mayor gravedad. En este aparcamiento han visto cómo se hacían botellones en el interior o cómo personas lo utilizaban como refugio. Ahora confían en que la concesionaria cumpla con su palabra y, en caso contrario, estudiarán qué otras medidas adoptan, también teniendo en cuenta las conclusiones del informe que van a elaborar los técnicos municipales.

A modo de protesta algunos afectados han dejado de pagar la cuota de 26 euros mensuales por mantenimiento y otros, tras los robos, decidieron aparcar sus vehículos en plazas que no eran las suyas, pero que se encontraban más a la vista.