Epítetos (VII)

La situación en la frontera noroccidental del Imperio Almohade comenzó a ser preocupante para el majcén (= la Corte). Las mejoras constructivas llevadas a cabo en algunas de las principales fortificaciones de la frontera –Badajoz, Trujillo, quizás Cáceres-- no habían conseguido frenar los continuos hostigamientos de portugueses y castellanos. El colmo de la osadía había sido el intento de conquista de Batalyús por el señor territorial Giraldo Sempavor, con la colaboración entusiasta de Alfonso I de Portugal. La guarnición norteafricana encerrada en la alcazaba de la plaza había conseguido soportar a duras penas el envite. Y eso gracias al auxilio de Fernando II de León. Las primeras albarranas de dura mampostería habían conseguido sortear el peligro, pero el conjunto fortificado se mostraba claramente insuficiente para resistir una ofensiva de mayor envergadura. Al fin y al cabo, el intento anterior no había dejado de ser un golpe de mano solo logrado en parte. Hubo que cambiar de táctica, porque los convoyes de pertrechos que se enviaban desde Ishbilia no llegaban o lo hacían muy quebrantados. Se puso entonces en práctica en esta región el mismo sistema que ya se había ensayado en Rabat, durante el reinado del primer califa, Abd al-Mumin. Ahora gobernaba su hijo Yusuf I. Se envió a Batalyús un fortísimo contingente de tropas, a las órdenes de uno de los más importantes generales almohades, Abu Yahia, para que pusiese orden en la región del cauce medio del Guadiana, restableciese la comunicación con la capital del Guadalquivir y ampliase la alcazaba. No sabemos con certeza, aunque lo supongamos, si la reforma afectó también al recinto urbano de la plaza, Fue una tarea enorme, que prácticamente dobló la extensión de la ciudadela y volvió a recuperar, como zona de albacar –de acampada- al menos una parte del área ocupada un siglo antes por el llamado Arrabal Oriental, ya despoblado, cuyas ruinas debían ser poco evidentes. Todas estas infraestructuras requerían de una ampliación del abastecimiento hidráulico. De modo general, las nuevas obras fueron descritas por el cronista Ibn Sahib al-Sala, quien, sin embargo, quizás no las vio, por lo que se deduce del tenor de su relato.