El equipo de gobierno tumba el pacto de ciudad de los socialistas

Ni pacto de ciudad para hacer frente a los efectos de la pandemia ni modificación de los tributos municipales para inyectar liquidez a familias y empresas. Las propuestas del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz no pasaron ayer del debate en sendos plenos extraordinarios y fueron tumbadas por los votos de PP, Ciudadanos y Vox, que cuestionaron su viabilidad y calificaron como «populista» que el PSOE pida una rebaja de impuestos en los tiempos que corren y cuando la ciudad es «la segunda con menor presión de España». Solo Unidas Podemos respaldó las iniciativas socialistas, la segunda de ellas con matices.

El PSOE llevaba desde el mes abril esperando que su pacto de ciudad con un plan económico y social para la recuperación de Badajoz se debatiese en pleno. Según defendió ayer el concejal socialista Martín Serván, su propuesta se sustenta en la «fuerza financiera» del ayuntamiento (con un remanente de 70 millones de euros) y pretendía ser una iniciativa de «consenso», que invitó a liderar al alcalde, Francisco Javier Fragoso.

Como ya avanzaron los socialistas en su día, su plan estaría dotado con 50 millones: 25 para el 2020 y la misma cantidad para el 2021. En la primer anualidad, los fondos se destinarían al fomento del empleo (8 millones de euros, para la contratación de 400 trabajadores durante un año); subvenciones directas a autónomos y pymes (unos 6 millones, con un máximo subvencionable de 3.000 euros); ayudas a familias vulnerables y asociaciones sin ánimo de lucro (4 millones); y a inversiones en obra pública.

En el 2021, el PSOE proponía dedicar 5 millones al fomento del empleo; a inserción laboral, otra cantidad similar; 3 millones para ayudas directas a familias y asociaciones; 5 millones más a innovación de negocios; 2 millones a subvenciones a pymes y autónomos; y otros 5 millones a impulso de obra pública, sobre todo con contratos menores.

Estos 50 millones se financiarían, según señaló Serván, con bajas en las partidas del presupuesto municipal y el remanente o el superávit. Los socialistas se mostraron dispuestos a «mejorar» su plan con las aportaciones del resto de grupos, porque querían que fuera un pacto «integrador», y llamaron a la «responsabilidad» de los 27 concejales para que apoyasen una propuesta que, a su juicio, la ciudadanía «merece» en un momento como este.

Sin embargo, a los grupos que conforman el equipo de gobierno no les convencieron los argumentos del PSOE, al que acusaron de buscar el acuerdo después de los ataques que les profieren desde sus filas, al tiempo que le reprocharon que no les trasladase con antelación los detalles de este plan para poder valorarlo. La más crítica fue la concejala del PP María José Solana, que cuestionó la viabilidad económica, jurídica y técnica de la propuesta socialista. «Esto no es un plan», afirmó, al tiempo que defendió que el equipo de gobierno sí ha realizado un trabajo «serio» desde «el minuto uno», dotando a Servicios Sociales de 1,8 millones para ayuda a las familias en peor situación y con otras medidas que recogerán los presupuestos municipales.

Por su parte, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento de Badajoz contará con un plan de reconstrucción, al que invitó a sumarse a la oposición con sus aportaciones lo que, en su opinión, no han hecho hasta ahora con otras propuestas del equipo de gobierno, que se han limitado a rechazar. Fragoso recordó que ya había anunciado el plan Actíbate, que incluye los 3 millones de euros para ayudas a pymes y autónomos que contempla el presupuesto municipal, que también comprenderá ayudas complementarias a los 1,8 millones para familias vulnerables. Asimismo, señaló que se movilizarán todos los recursos disponibles para fomentar la obra pública, se pondrá en marcha un plan de formación para desempleados, además de planes de impulso para el comercio, cultura y una gran campaña de Navidad.

Para el alcalde, la propuesta del PSOE es como «el cuento de la lechera», pues piden que se invierta parte del remanente, cuando tras el acuerdo del Gobierno central y la Femp, «nos lo quieren quitar», dijo.

La portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, sí apoyo el pacto de ciudad del PSOE y en su intervención aprovechó para presentar el plan de reconstrucción de su grupo (que ya había tratado sin éxito que se debatiera en comisión y en pleno). Estaría dotado con 35 millones de euros y recoge propuestas bastante similares a la de los socialistas, que sustentan sobre tres pilares: la reactivación económica (ayudas a pymes y autónomos, un plan de rescate de la cultura y el turismo y otro de rehabilitación de vivienda); un «escudo social» (atención a mayores y colectivos vulnerables y garantizar la vivienda y los suministros); y el empleo (con la incorporación inmediata de 100 personas a la bolsa de trabajo municipal y la contratación de 400 parados por seis meses a jornada completa).

MODIFICACIÓN DE TRIBUTOS

En cuanto a la modificación de los tributos propuesta por el PSOE, que se abordó en otro pleno extraordinario solicitado por este grupo, tampoco salió adelante, pues fue rechazada por PP, Ciudadanos y Vox. La portavoz de Podemos la apoyó finalmente, después de que los socialistas le aclararan que sería una medida temporal y que la revisión de impuestos perseguía unos tributos» más justos».

Serván justificó la bajada de algunos impuestos municipales como otra forma de «socorrer a la ciudadanía», ya que, según dijo, como el ayuntamiento no gasta todo lo que ingresa, ese dinero estaría mejor «en el bolsillo de las familias y empresas que ocioso en el banco». Los socialistas proponían una reducción de entre 7 y 8 millones lo que, según defendieron, no afectaría a las cuentas municipales y beneficiaría a particulares y empresarios.

El alcalde lo acusó de cometer algunos «errores de bulto » en los datos que ofreció, lo que, a su juicio, inducía a engaño a la ciudadanía, pues, según destacó, en Badajoz los que más tributos pagan «son los más ricos». De hecho, según recordó, el Consejo General de la Economía de España la sitúa como la segunda capital de provincia con menor presión fiscal del país, solo por detrás de Santa Cruz de Tenerife. PP y Cs calificaron la propuesta del PSOE de «populista». El portavoz de Cs, Ignacio Gragera, le echó en cara que plantee propuestas «idealistas» donde no gobierna el PSOE y donde lo hace, suba los impuestos.