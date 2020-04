Un escolar con beca de comedor lleva 11 días sin recibir la comida

Juan Antonio García y Carmen Espino, vecinos del barrio Cerro de Reyes, son padres de un niño de 9 años que cursa tercero de Primaria en el colegio Ciudad de Badajoz, con beca de comedor, pero que no ha recibido la comida que se distribuye desde el cierre de centros por motivos de la pandemia del covid-19, entre los alumnos becados, desde el 6 de abril.

Los cónyuges están en paro y cobran un subsidio de 426 euros cada uno. Ella limpiaba casas y él fue repartidor de publicidad a media jornada durante seis años, y después pintor, dos con una empresa de Aceuchal que realizaba trabajos en Cerro Gordo, y luego para otras de Badajoz. En este estado, La familia necesita la comida para alimentar a su hijo.

Pero el niño no ha recibido aún los alimentos, a pesar de que «me llamaron el día 7 para confirmar mi dirección, pero nadie ha traído nada», afirma el padre.

Antes de iniciarse este servicio «el niño estuvo muchos días sin comedor, desde que cerraron los colegios; luego comenzaron el reparto pero aquí no han venido», cuenta. Afirma que «he hablado con la directora del colegio; dice que llama todos los días y no sabe por qué no traen la comida; que soy el único, porque todos los demás la reciben». Y añade: «He llamado a un número que me dieron, pero no existe».

EDUCACIÓN / La Consejería de Educación, preguntada sobre este caso, ha manifestado que «el alumno referido se ha sumado a la lista de reparto esta semana, tras recibir la dirección correcta, pues la primera que facilitó al colegio era errónea y no se pudo entregar la comida cuando se inició el reparto».

Según la consejería, «el Ayuntamiento de Badajoz está haciendo un gran trabajo con el reparto de comida a 800 alumnos a través de voluntarios que la llevan hasta los hogares, así que seguro que están haciendo todo lo posible para que la comida llegue a su casa lo antes posible».

Educación señala que los voluntarios «han repartido la comida incluso los días de las vacaciones de Semana Santa y como son muchos hogares, lo hacen en varios días de la semana». Y asegura que «la técnico de la consejería se ha puesto en contacto con el encargado del reparto en Badajoz, que confirma que esta semana la comida se la dejó a un vecino, y nos aseguran que el lunes volverán a llevarla a su casa».

Juan Antonio ha expresado que «estamos metidos en casa y no hemos dado señas de ningún vecino; me asomo a la ventana pero no veo la furgoneta de reparto, y a casa no han venido».