En el top ten de las guarradas individuales que los españoles tenemos a bien desarrollar, escupir, hacerlo en público, a la luz del día, delante de gente y sin vergüenza alguna, se sitúa en primer lugar. Escupir no es un gesto de alivio sino de indecencia, no es propio de individuos con supuestos condicionantes personales, económicos, educativos o sociales sino el fruto de toda una vida dedicada a sobresalir en la cochinera, no como el menos puerco sino como el mayor de toda la pocilga. Hay gente que escupe por la calle, créanme, los he visto, existen, me los he cruzado en ocasiones, he sido víctima de sus embestidas salivares. A veces, uno piensa que escupen los jóvenes por hacerse los interesantes o los macarras por continuar con las reliquias de su estirpe o los chulitos por marcar territorio. Vemos escupir a los futbolistas en el campo, entre políticos también se han dado casos y determinados particulares, en el fragor de la discusión y, debido a la impotencia, segundos antes de liarse a palos, también suelen largar salivazos. Todo esto casi forma parte del imaginario colectivo, como que lo aceptamos mirando para otro lado igual que hacemos con el dueño del perro que olvida el regalito del mostrenco por mucho que le llames la atención para que lo recoja y se aleja, amenazándote y echándole la culpa al ayuntamiento de lo sucia que está la ciudad. En realidad, no quiero quitarle importancia: el escupitajo dice más de una persona que sus títulos y relaciones. Pero, cuando el escupitajo viene de un tipo adulto, serio, formal, acompañado de su pareja, y que te lo suelta justo cuando estás a punto de pasar por delante de ellos, corriendo el peligro cierto de que el misil gelatinoso te caiga en los zapatos o el pantalón y sus restos aeróbicos puedan salpicar tu cara, entonces, solo entonces, descubres que la calle está llena de peligros. Si, además, se hurga la nariz en el semáforo, se tira pedos en el ascensor, eructa incluso bebiendo agua, tira las servilletas usadas en el suelo del bar, se enreda con los palillos en los dientes, se ajusta el paquete a la vista de todos, mea en un seto, árbol o pared, se rasca el culo como si buscara petróleo o saca la bolsa de la basura cuando se va al trabajo, está claro que el fin del mundo está más cerca de lo que pensamos, pero estamos preparados para la extinción.