Un espectáculo repasa los mayores himnos de la historia del rock

El espectáculo internacional History of Rock desembarca esta tarde en el Palacio de Congresos de Badajoz, donde se podrán escuchar canciones desde Elvis y Chuck Berry, pasando por The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple hasta AC/DC, Metallica, Guns and Roses, Queen, Dire Straits y U2, entre otros. History of Rock hace un extenso repaso a los éxitos más importantes de la historia del rock, con una gran puesta en escena, un amplio despliegue técnico y escénico para recorrer las casi 50 canciones más importantes del rock de todos los tiempos. Las entradas ya se pueden adquirir en las taquillas del Palacio de Congresos y en las webs www.elcorteingles.es y www.moonwrecords.com. Todos los componentes de History of Rock, más el repertorio elegido, se unen en un cóctel que hace aflorar las emociones de los asistentes. Cantantes con voces diferenciadas y una rock band comparten escenario para continuar la leyenda musical más grande y volver a disfrutar de los mayores himnos del rock.